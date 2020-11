Tutta l'Italia potrebbe diventare zona rossa in quello che i medici hanno chiamato lockdown totale a partire dal 15 novembre se non arrivasse una decrescita significativa dell'epidemia di coronavirus dopo gli ultimi Dpcm. Per adesso si tratta di un'ipotesi mentre le previsioni sulla crescita dei positivi e sul collasso degli ospedali fanno dicono che la discesa dovrebbe arrivare proprio in questi giorni.

Lockdown totale: l'ipotesi Italia zona rossa e la data decisiva del 15 novembre

Andiamo con ordine. Ieri è stata la volta di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria: le cinque regioni sono diventate zona arancione in seguito al Report 25 dell'Istituto Superiore di Sanità che certificava il peggioramento degli indicatori della circolazione di Sars-CoV-2 e della situazione sanitaria nei loro territori. Come ampiamente pronosticato, l'ordinanza del ministero della Salute - che entrerà in vigore a partire da domani mercoledì 11 novembre - ha certificato una stretta che era nell'aria da alcuni giorni e che è stata rimandata soltanto a causa della "difficoltà" di alcune regioni nell'inviare i dati alle autorità sanitarie. Ecco, riepilogate dall'agenzia di stampa Ansa, le principali misure previste per ciascuna delle tre fasce di rischio legate alla pandemia da Covid-19 ed in cui l'Italia sarà divisa fino al 3 dicembre per effetto dell'ultimo Dpcm. In tutto il Paese il coprifuoco scatta alle 22.

zona rossa: vengono applicate le misure più restrittive previste dal Dpcm. L'uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti, negozi, la Dad è prevista dalla seconda media in poi. È vietato spostarsi da un Comune all'altro, nonché uscire od entrare nella Regione. Torna l'autocertificazione anche per gli spostamenti all'interno di una città;

zona arancione: I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti. La Dad è prevista solo alle superiori. La circolazione all'interno di un Comune è permessa ma non lo è abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. È vietato entrare o uscire dalla Regione.

zona gialla: vigono le misure restrittive piu' "morbide" previste dal Dpcm. I ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18, i negozi restano aperti fino a orario di chiusura. I centri commerciali sono chiusi nei weekend. È possibile spostarsi all'interno della Regione e da una Regione gialla all'altra.

Ieri intanto il bollettino della Protezione Civile segnalava 25271 nuovi contagiati con 147.725 tamponi e 356 morti oltre a 115 ricoverati in più in terapia intensiva. La curva continua a preoccupare e la percentuale positivi/tamponi rimane sostanzialmente stabile, dal 17,06% dell'altroieri al 17,1 di ieri. In bilico resta la situazione della Campania, che verrà decisa oggi: secondo le indiscrezioni che provengono dalla Regione il territorio di Vincenzo De Luca dovrebbe rimanere in zona gialla, mentre a Roma si pronostica il passaggio in zona arancione o addirittura rossa. Ieri il ministero della Salute ha inviato i carabinieri del Nucleo Anti Sofistificazioni proprio per ricontrollare i dati.

Un lockdown generale per l'Italia dal 15 o dal 20 novembre?

Nel frattempo si moltiplicano gli appelli ad una stretta maggiore. Gli inviti arrivano dalla fondazione Gimbe, dall'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi), dalla presidenza della Federazione degli ordini dei medici, dalle organizzazioni di infermieri regionali. Una fonte governativa spiega all'agenzia di stampa Agi che si monitorerà la situazione nei prossimi 10 giorni. Se ci dovesse essere un peggioramento ulteriore e diverse regioni dovessero passare nella zona rossa non si escluderebbero provvedimenti conseguenziali più restrittivi, come anche quello di un lockdown generale.

La prima richiesta di chiusura totale è arrivata domenica da parte di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Ma ieri il fronte ospedaliero si è compattato: secondo Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, la chiusura dovrebbe durare dalle 6 alle 8 settimane: "Siamo in enorme ritardo e non possiamo più assistere a questo rimpallo di responsabilità tra Regioni e governo". Il rischio, se si continua con questo trend è quello di tornare alla difficile situazione di dover decidere chi intubare e chi no, tornando di fatto alla medicina di guerra. I numeri, sostiene Palermo, giustificano assolutamente la chiusura: Stesso appello è arrivato anche dal presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi) Alessandro Vergallo. "Nella prossima settimana i ricoveri in terapia intensiva raddoppieranno" e il rischio di un lockdown è più vicino che mai, sostiene il medico. "Se non avessimo un'economia cosi indebolita dovremmo assolutamente andare in lockdown perche' gli ospedali sono sovraccarichi".

Ma, e questa è la novità, l'ipotesi di un lockdown totale o generalizzato è anche sul tavolo del governo. Il Corriere della Sera spiega oggi che nell'esecutivo cresce la preoccupazione, si tiene d'occhio la curva epidemiologica e si ragiona sulla necessità di misure ancora più severe, come la chiusura dei ristoranti il sabato e la domenica a pranzo e la sospensione di alcune attività commerciali che hanno ottenuto deroghe nelle zone rosse. La divisione è sempre quella che abbiamo spiegato su Today.it a metà ottobre: un'ala del governo che va dal Partito Democratico a Liberi e Uguali vorrebbe misure più restrittive da mettere in campo subito; dall'altra parte c'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si è già contraddetto in pubblico in più occasioni (come quando ha varato il Dpcm 25 ottobre di domenica dopo aver smentito per tutta la settimana la necessità di farlo) e non vorrebbe varare misure più aspre mentre la sua popolarità è in calo e l'economia soffre.

Una data decisiva: il 15 novembre

In questo senso la data decisiva è quella del 15 novembre. Domenica prossima sarà passato il tempo necessario per valutare l'efficacia dei Dpcm di ottobre e dell'inizio di novembre: il quotidiano dice che se fra cinque giorni la curva epidemiologica non avrà invertito la rotta, l’ipotesi più probabile è far entrare tutte le Regioni in zona rossa. Ipotesi, per ora, non certezze. Che però non lo diventeranno soltanto in base al numero dei positivi, visto che la saturazione degli ospedali potrebbe arrivare prima della discesa della curva.

Il report dell'ultima settimana raccontato dal Corriere dice che sarà proprio la metà di novembre la data decisiva: "La percentuale tra tamponi e positivi segna 17,2 %, in rialzo rispetto al 16,1% di ieri, ma in linea con quanto previsto dalle nostre curve da cui si attende un inizio di crescita più debole (ma sempre crescita) entro il 9 novembre. Dal 15 novembre ci potrebbe essere la vera decrescita laddove si verificassero gli effetti benefici degli ultimi Dpcm". Se questo non dovesse accadere allora si andrà alla stretta: "Per poter ottenere un più efficace appiattimento della curva globale dei contagi è assolutamente opportuno implementare nuove misure che possano sovrapporsi ai primi effetti positivi dei recenti provvedimenti".

Intanto ieri a Timeline su Sky TG24 proprio Anelli ha spiegato cosa può accadere: "Il lockdown può rappresentare una risposta importante alla necessità di bloccare la curva perché i dati ci dicono che se non si dovesse raffreddare, fra 30 giorni avremo circa altre 30mila persone in ospedale, le rianimazioni supererebbero i 5mila posti occupati e addirittura, se il trend dovesse essere quello dell'ultima settimana, si potrebbero contare 10mila morti in più. Questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo valutare qualcosa da fare".