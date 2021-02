"Una stretta ora per non tornare a chiudere più"

"Va fatta una valutazione senza ricette precostituite: il sistema a fasce che ha pagato per tanto tempo oggi mostra qualche limite. Bisogna a provare a capire anche, e questo c'è lo devono dire gli esperti, quale può essere l'incidenza di queste varianti nelle prossime settimane. Rischiamo questa altalena tra chiusure e riaperture che rischia di sfibrare un po' tutti i cittadini e operatori economici". Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Villanova, nel Piacentino, dove è intervenuto per inaugurare il cantiere del centro paralimpico del Nord Italia, prima della riunione della Conferenza delle Regioni.

"È un primo incontro dopo la fine dell'esperienza del precedente Governo e nei prossimi giorni incontreremo i neoministri Gelmini e Speranza", ha detto Bonaccini, convinto che al Paese "serva una stretta, per non tornare a chiudere e restringere una volta che se n'è usciti. Lo penso anche in previsione della prossima estate con una stagione turistica che non voglio neanche pensare possa essere alle condizioni attuali. Mi auguro che tra vaccinazioni e contrasto alla pandemia si riesca a ritornare di più alla vita precedente".

Domani intanto l'Emilia Romagna così come Campania e Molise tornano in zona arancione."Chi la paga di più sono i bar e i ristoranti ma abbiamo bisogno di due cose: capire come fermare il virus e soprattutto come aumentare la campagna vaccinale" - ha detto il presidente della Regione.

Ma non ci sono le dosi: "Quello che rammarica - ha proseguito Bonaccini - è che con questo ritmo di consegne ci vorrà molto più tempo". Da qui un monito al Governo: L'Italia dovrebbe provare a verificare fino in fondo se eventualmente fosse possibile, in qualche sito produttivo del Paese, produrre le dosi delle multinazionali che hanno firmato i contratti".

La Toscana vuole produrre i vaccini

Proprio in questo senso va letto l'annuncio di Eugenio Giani, presidente della regione Toscana che ha spiegato come si stiano pensando di destinare parte dei fondi europei destinati alla ricerca farmaceutica e in particolare ai vaccini per incentivarne la produzione.

"L’invito dunque che rivolgo alle aziende toscane è di attrezzarsi per dare seguito a questa opportunità. Le vaccinazioni andranno avanti anche nei prossimi anni - ha proseguito Giani – come è naturale che sia, visto che gli effetti di un vaccino durano dai 7 ai 9 mesi e le necessità di replicarli non si fermeranno a questa stagione. Pertanto, considerando che in Italia ci vorranno in media ogni anno circa 120 milioni di dosi, calcolando la popolazione italiana e la necessità di fare due richiami, stiamo pensando di destinare i fondi europei del FESR per agevolare le aziende farmaceutiche toscane che decideranno di far parte di questa filiera e dare corso a un’attività impegnativa ma indispensabile. Un’operazione in cui credo molto, fondamentale per la salute innanzitutto, ma anche per la nostra economia perché significa creazione di lavoro".

Astrazeneca taglia le forniture

Intanto però arrivano brutte notizie: Astrazeneca ha infatti comunicato a varie regioni italiane il taglio delle consegne settimanali: se per il Lazio l'ammanco sarà di ben 9mila dosi, il taglio nazionale si aggirerebbe intorno al 15%.