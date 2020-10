"Come già avvenuto per la provincia di Latina, se necessario interverremo con mini lockdown": Daniele Leodori, numero due della Regione, lo dice oggi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo il boom di casi nel Lazio: 579 casi (209 a Roma), la positività del capo di gabinetto di Nicola Zingaretti e il focolaio alla Bartolini di Guidonia.

La Regione Lazio pronta ai mini-lockdown

Nel Lazio ad oggi sono 10.637 i casi positivi al Covid-19, con 896 ricoverati, cui si aggiungono 83 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 989 i deceduti. Sono 9658 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 9.238 e il totale dei casi esaminati è pari a 20.864. L’indice di contagiosità, calcolato tra il numero di tamponi effettuati (15mila) e i positivi, è salito dal 2,7 al 3,86% (sotto la media nazionale). Sul fronte contagi si registra il raddoppio, in un giorno, dei positivi tra le Asl di Latina, zona i n semilockdown (da 41 a 78) e Viterbo (da 36 a 69), mentre preoccupa il focolaio esploso nella sede del corriere Bartolini a Guidonia: 16 i contagiati tra i dipendenti e 40 posti in isolamento domiciliare.

"Laddove necessario, come per la provincia di Latina, siamo intervenuti con un mini lockdown circoscritto ancor prima del nuovo decreto. Il criterio è quello di valutare caso per caso, dal momento che il quadro è in continuo divenire. Allo stato attuale le misure del governo sembrano sufficienti", dice Leodori, che poi prefigura anche lo stop ai trasferimenti tra regioni: "La chiusura dei confini è un provvedimento che va concertato con l’esecutivo nazionale. Per il momento continuiamo a ripetere la raccomandazione di osservare le regole: distanziamento sociale, mascherina e lavaggio frequente delle mani. Se saremo costretti o meno a introdurre altre misure dipenderà dal comportamento individuale. È chiaro che dopo l’estate, quando si è tornati a essere più liberi, vi sia stata una maggiore diffusione del virus, ma se mettiamo in pratica tutte le prescrizioni l’epidemia si può ancora contenere".

Da ieri mattina è intanto chiusa la palazzina 'A' del Consiglio regionale del Lazio ed è scattata la sanificazione dopo il caso di positività di Albino Ruberti, capo di Gabinetto del presidente della Regione Nicola Zingaretti. Ora dovrebbero scattare i tamponi per i contatti stretti di Ruberti compresi anche gli assessori con il rischio che l'intera giunta finisca in quarantena. E il quotidiano racconta anche l'inferno dei Drive In: "Dieci ore di fila al San Giovanni con la bambina di 9 anni febbricitante", racconta Roberto. "Quattro ore al Santa Maria della Pietà, ho desistito", sottolinea Flaminia. Serpentoni infiniti: 126 auto a Labaro, 180 al San Giovanni, 140 su via Togliatti, 120 a via Odescalchi, 160 al Campus Biomedico, ben 270 all’Istituto Zooprofilattico e 165 al lunga sosta di Fiumicino.