Chi chiede un lockdown immediato a Milano

Nessuna mezza misura, a Milano "è necessario intervenire con un lockdown immediato ed efficace". Lo ha chiesto il presidente dell'Ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi nel pomeriggio di oggi. "Di una cosa siamo certi - ha aggiunto -. La situazione, sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che anche nella medicina del territorio, è diventata insostenibile".

L'appello dei medici per un "lockdown immediato a Milano"

Il numero uno dell'Omceo meneghino (ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri) è tornato a segnalare la "gravissima situazione sanitaria della Lombardia, nella quale le strutture sanitarie e il personale medico sono messe in fortissimo stress per cercare di far fronte all'emergenza". Per Rossi, "non esistono piccoli rimedi a grandi problemi, così come non si può giocare a scaricare su altri ruoli e responsabilità: la situazione è molto seria e senza interventi drastici non può che peggiorare", ha ammonito il presidente evidenziando "la ferma e unanime decisione di tutto il nuovo Consiglio milanese dell'Ordine nell'avanzare una richiesta di provvedimenti restrittivi immediati".

"La situazione è molto seria e senza interventi drastici non può che peggiorare. Soprattutto se, inoltre, non ci si attrezza seriamente per tutelare quei medici che ancora adesso sono impegnati in prima linea, ma senza le necessarie attrezzature e materiali di protezione per svolgere in sicurezza il proprio lavoro". Camici bianchi sul fronte ancora 'a mani nude', li ha descritti il presidente dell'Omceo.

Pregliasco: "Sì a misure sartoriali. Vediamo i risultati delle prime strette"

Non è dello stesso avviso il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. Secondo lo scienziato bisognerebbe utilizzare "nuove misure sartoriali, proporzionate alla situazione, che sono un richiamo alla responsabilità di tutti noi. Quelli annunciati dal premier Conte sono interventi mirati a ridurre senza allarmismo i contatti non necessari, mantenendo il più possibile aperte le attività produttive, per piegare la curva. Un'impresa, ci tengo a dirlo, ancora possibile".

Nel frattempo secondo lo scienziato si vedrebbero i risultati delle prime strette. "In Lombardia si sta registrando un appiattimento della curva dei casi gravi, che non è più in crescita esponenziale. Un elemento positivo, ma, certo, la riduzione del riempimento dei mezzi pubblici e gli altri interventi annunciati potranno rivelarsi ancor più efficaci — ha detto il virologo —. Se io stesso ho parlato di lockdown periodici per gestire questa fase di convivenza con il virus, tipo una settimana ogni mese, ci tengo però a precisare che si tratta di una possibilità evitabile, se lavoreremo bene. C'è la possibilità di controllare la curva: possiamo farcela".

Bollettino coronavirus, altri 5mila casi in Lombardia: oltre 4.800 pazienti negli ospedali

Nella giornata di lunedì 2 novembre sono stati accertati altri 5.278 casi in tutta la regione (a fronte di 24.087 tamponi). Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 2.242 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 17 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie nelle terapie intensive; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 435 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 160 unità per un totale di 4.406. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4841 persone affette da SarsCov2. Si allunga la scia di morte provocata dal virus: in una sola giornata ha ucciso altre 46 persone. Il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.635.