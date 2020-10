Coronavirus, boom di contagi in Lombardia: 7558 nuovi casi 

Nuova impennata di casi in Lombardia: sono 7558 i contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi, mercoledì 28 ottobre. Intanto cambiano le regole per isolamento e quarantena

Nuovo record di casi da coronavirus in Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.558 nuovi positivi (di cui 229 'debolmente positivi' e 36 a seguito di test sierologico) con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3%. Lo rende noto la Regione Lombardia nel bollettino di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 28 ottobre: 24.991 nuovi casi e 205 morti

Sale a 47, invece, il numero di decessi per un totale complessivo di 17.357 morti dall'inizio dell'epidemia. Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 91.763 (+989), di cui 3.603 dimessi e 88.160 guariti. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono invece 292 (+21) mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.072 (+357). Il totale di tamponi effettuati sinora è di 2.808.259.

La Lombardia si conferma la regione più colpita, seguita dal Piemonte con 2827 e la Campania con 2427. Nel Lazio sono 1963, mentre la regione meno contagiata è il Molise (+19).

Coronavirus Lombardia, i contagi nelle province

Sale a 2.708 il numero di nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Milano, di cui 1.092 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, si registra un nuovo record di casi a Varese, dove nelle ultime 24 ore si sono verificati +1.902 casi e a Como, dove i nuovi positivi sono saliti a +440. A Bergamo si registrano invece 252 nuovi positivi, a Brescia 288, a Cremona 130, a Lecco 182, a Lodi 97, a Mantova 125, nella provincia di Monza e Brianza 822, a Pavia 298 e a Sondrio 55.

Coronavirus in Lombardia, nuove regole per quarantena e isolamento

La direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha inviato una nota a tutte le Ats e le Asst con nuove indicazioni riguardo la durata di isolamento e quarantena dei casi confermati di Covid-19 e dei contatti stretti. La comunicazione si è resa necessaria in seguito alle informazioni inserite nella circolare inviata recentemente alle Regioni dal inistero della Salute. Per i casi positivi asintomatici è previsto un isolamento di 10 giorni dall'esecuzione del tampone il cui esito è positivo, che terminerà a seguito di esito negativo del test molecolare eseguito a partire dal 10° giorno.

Per i casi sintomatici i 10 giorni di isolamento sono calcolati dall'inizio dei sintomi: se sfumati e difficilmente collocabili in arco temporale si fa riferimento alla data del tampone positivo. L'isolamento termina con l'esito negativo del test molecolare a partire dal decimo giorno, con almeno gli ultimi 3 giorni precedenti al tampone senza sintomi.

Per i contatti stretti di casi positivi sintomatici o asintomatici, si richiede sempre un periodo di isolamento. La riammissione in comunità è ammessa dopo tampone molecolare o antigenico rapido negativo a partire dal 10° giorno oppure dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone. Si precisa che, per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni senza l'effettuazione del tampone, non è necessario richiedere a Pls/Mmg certificazione di riammissione.

Un contatto di un caso Covid-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si considerano i contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima dell'esecuzione del tampone.