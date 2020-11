Il ministero della Salute annuncia in una nota che da domenica 29 novembre si dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte (che erano in area rossa) e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia (che erano in arancione)

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre. Lo annuncia una nota del ministero della Salute. "Il comportamento serio dei lombardi tenuto in queste settimane ha consentito di poter ottenere oggi che la Lombardia entrasse nella zona arancione. Il ministro oggi firmerà l'ordinanza che verrà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo", ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana.

Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione da domenica, Liguria e Sicilia in zona gialla