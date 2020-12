Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente in zona gialla

La Lombardia tornerà in zona Gialla da domenica 13 dicembre 2020. L'annuncio arriva sui social dal governatore Attilio Fontana che ha spiegato di aver avuto comunicazione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza.

"Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore".

"Il trend dei numeri in Lombardia - aggiunge Fontana - si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi". Ma l'esortazione di Fontana è quella di continuare sulla strada della responsabilità anche in virtù dei numeri che secondo l'ultimo bollettino certificano come in regione vi siano oltre 110mila attualmente positivi con 6mila ricoverati per Covid e una trentina di nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva.

Con la classificazione della regione in zona "gialla", ovvero, lo scenario di rischio più basso contemplato dal Dpcm, non vi sarà bisogno più della autocertificazione per spostarsi tra comuni e altre regioni gialle. Si partirà dalla mezzanotte di domenica 13 dicembre 2020. Rimane però in vigore il coprifuoco: gli spostamenti sono consentiti solo dalle 5 alle 22. Durante il coprifuoco ci si può spostare solo per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Rimane comunque la raccomandazione di limitare i propri spostamenti a quelli necessari. Nel periodo dal 21 dicembre 6 gennaio, però, come stabilito dall'ultimo Dpcm, sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case. A Natale, Santo Stefano e primo gennaio sono anche vietati gli spostamenti da un comune all'altro. Il transito nelle aree rosse o arancioni - come specificato nelle Faq del governo - è consentito liberamente (dalle 5 alle 22) se si è diretti in altri territori che si trovino in zona gialla, senza necessità di motivazione. È invece possibile raggiungere una zona rossa o arancione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Lombardia zona Gialla da domenica: cosa si può fare

La grossa novità riguarda invece bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie che potranno finalmente riaprire, ma soltanto dalle 5 alle 18 (possibile effettuare il servizio di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario). Restano chiusi invece nei giorni festivi e prefestivie medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Sui mezzi pubblici ci continua a viaggiare con il 50% di capienza (ad eccezione dei trasporti scolastici). Nelle scuole superiori e professionali la didattica continuerà ad essere a distanza fino al 7 gennaio, data a partire dalla quale, come stabilito dal 'Dpcm Natale', queste scuole potranno riaprire. Ancora chiuse anche le università; mentre rimangono ovviamente aperte tutte le altre scuole di ordine e grado. Anche in zona gialla mostre e musei restano inaccessibili. Restano chiusi, inoltre, anche cinema, teatri, centri ricreativi e sociali, palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, bingo. Riaprono i centri sportivi dove però è consentito allenarsi solo all'aperto e rispettando il distanziamento (rimane vietato lo sport di contatto).