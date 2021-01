Lombardia zona rossa per errore, chi ha ragione? Il documento dell’Iss che lo spiega

Chi ha ragione tra Attilio Fontana e Roberto Speranza sulla Lombardia zona rossa per errore? Il presidente di Regione Lombardia oggi su Facebook ha risposto al sindaco di Milano Beppe Sala tornando a sostenere che la colpa dell’accaduto non è sua: “Gli uomini del suo Governo, dopo che abbiamo fatto ricorso al Tar e segnalato anomalie sull’algoritmo dell’Istituto Superiore di Sanità che calcola l’Rt, ci hanno chiesto di integrare i dati già inviati e non modificati con ulteriori specifiche che non fanno parte delle richieste standard. E, come per magia, il rosso è diventato arancione, se non giallo. Al contempo, la richiesta del Ministero si è trasformata in una "rettifica" della Regione, evidentemente per gettare l'errore sugli altri. A noi non è dato di sapere di un algoritmo segreto che hanno e usano solo a Roma”.

Lombardia zona rossa per errore: chi ha ragione?

Ma nella replica ci sono molte cose che non tornano. In primo luogo con quanto ha affermato lo stesso Fontana il 9 gennaio scorso durante la conferenza stampa di presentazione di Letizia Moratti nuova assessore alla Sanità al posto di Giulio Gallera: "Siamo in zona arancione, molto vicini alla zona rossa. Rischiamo di passarci presto, questa è l'attuale situazione, soprattutto considerando l'RT e i limiti di occupazione delle rianimazioni", aveva detto il governatore, senza lamentarsi in alcun modo di presunti errori nell’indice di contagio Rt e nel suo algoritmo talmente segreto che come si calcola è scritto sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma per risalire all’inizio di questa storia è utile anche ricordare cosa ha detto oggi al Fatto Quotidiano Caterina Molinari, 37 anni, di professione ingegnere, impiegata all’Eni e attualmente prima cittadina di Peschiera Borromeo: è lei infatti che in un’occasione – il 13 gennaio scorso - ha segnalato alla Regione che i dati Covid erano sbagliati. “Il giorno prima, secondo il sito della Regione i contagiati di Peschiera Borromeo erano 400. Il 13 diventano di colpo 1.200. A me piacciono i numeri: non ho fatto fatica a capire che sul portale restavano tra i malati anche i positivi che erano guariti, ma non avevano fatto il tampone finale da cui risultare negativi; continuavano dunque a comparire tra i positivi”. Nel portale erano via via sommati insieme tutti quelli che erano stati positivi, senza sottrarre i guariti. I positivi risultavano essere il triplo dei positivi reali. Molinari ha segnalato alla Regione, alla Ats e alla Prefettura, senza ottenere risposta. Quando cominciano a scriverne i giornali però al Pirellone replicano che quelli non erano i dati che venivano inviati al governo. Poi, attenzione alle date, il 22 gennaio i positivi a Peschiera Borromeo segnalati erano 395, il giorno dopo diventano improvvisamente 82. Tutti guariti di colpo?

La settimana precedente era cominciata con le lamentele di Fontana riguardo la Lombardia zona rossa ed era proseguita con l’annuncio di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte del governatore. Nell’occasione secondo quanto trapelava dal Pirellone l’argomento che la Regione utilizzava per sostenere il suo ricorso non era la sovrastima dell’Rt, ma il fatto che questa si basasse su dati “vecchi”, ovvero quelli della settimana precedente. Come del resto si è sempre fatto da quando esistono gli indicatori senza che nessuno si sia lamentato prima. Ma come mai la Regione Lombardia sovrastimava i dati? La spiegazione parte dal cambio di regole in vigore dal 12 ottobre, quando in base alle nuove norme del ministero i positivi al tampone possono interrompere l’isolamento tra i 10 e i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza più il doppio tampone negativo. Come ha raccontato il Corriere della Sera, migliaia di guariti sono stati conteggiati come positivi semplicemente perché entravano nel conteggio ma non ne uscivano perché la Lombardia non li depennava quando guarivano. Secondo la spiegazione data dalla Regione quel campo non andava per forza compilato.

Il documento dell’Iss che spiega chi ha ragione sulla Lombardia zona rossa per errore

Ma un documento dell’Iss pubblicato sul sito del ministero venerdì sera racconta anche qualcos’altro e con la necessaria dovizia di particolari che ci aiutano a capire come la Lombardia è finita in zona rossa. In premessa, il documento, scaricabile in pdf, spiega che durante il monitoraggio settimanale che costituisce il report che l’Iss e il ministero preparano per la Cabina di Regia Benessere Italia “un primo calcolo degli indicatori avviene ogni mercoledì e viene inviato ai referenti regionali che hanno la possibilità di evidenziare incongruenze ed errori, definendo quindi il contraddittorio che caratterizza il monitoraggio stesso. In caso non siano rilevati problemi il dato viene quindi elaborato in un report standard e discusso nella Cabina di Regia definita ai sensi del DM Salute del 30 aprile 2020. Nelle email di validazione è esplicito il criterio del silenzio assenso in tempi definiti”.

Subito quindi qui appare un’evidenza che smentisce Fontana fino a prova contraria: la Regione Lombardia non ha contestato i dati in base ai quali è finita in zona rossa. Ma il documento spiega anche altro. Ovvero che ”nella settimana di monitoraggio 35 la Regione Lombardia presentava la coesistenza di 3 allerte

Trend in aumento dei casi rispetto alla settimana precedente in base al flusso coordinato dal Ministero della Salute (Indicatore 3.1)

Rt puntuale sopra uno (Indicatore 3.2)

Aumento nel numero dei focolai (Indicatore 3.5)”.

L’Iss specificava anche che la regione presentava “eccesso delle soglie di allerta nel tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva”, ovvero proprio quello che diceva lo stesso Fontana il 9 gennaio. Per questo si trovava in uno scenario di rischio alto. E cosa succede il 20 gennaio? Lo racconta il documento:

Il 20 gennaio 2021, la Regione Lombardia ha inviato come di consueto l’aggiornamento del suo DB. In tale aggiornamento si constata anche una rettifica dei dati relativi anche alla settimana 4-10 gennaio 2021. In particolare, si osserva una rettifica del numero di casi in cui viene riportata una data inizio sintomi e, tra quelli con una data di inizio sintomi, quelli per cui viene data una indicazione di stato clinico laddove assente.

E quindi l’Istituto nota nei casi comuni al DB del 13 gennaio 2021 e del 20 gennaio 2021 che:

il numero di casi in cui è indicata una data inizio sintomi (gli unici inizialmente considerati nel calcolo dell’Rt sympt) è diminuita (da 419,362 a 414,487);

il numero di casi con una data inizio sintomi e in cui sia segnalato uno stato sintomatico (qualunque gravità) o sia assente questa informazione (inclusi dal calcolo Rt sympt) è diminuito (da 185,292 a 167, 638);

il numero di casi con una data inizio sintomi e in cui sia dichiarato uno stato asintomatico o vi sia notifica di guarigione/decesso senza indicazione di stato sintomatico precedente (esclusi dal calcolo Rt sympt) è aumentato (da 234,070 a 246,849).

Questo ricalcolo cambia l’indice di contagio Rt perché riduce il numero complessivo di casi sintomatici, pur non cambiando lo scenario di rischio alto complessivo. I dati forniti il 13 gennaio, che riguardano la settimana dal 4 al 10, fa tornare la regione in Scenario 1 e così scatta la zona arancione al posto di quella rossa. A questo documento il Pirellone non ha dato alcuna risposta nel merito. E quindi, fino a prova contraria: la Lombardia ha inviato i dati, la Lombardia non ha chiesto rettifica e ricalcolo dell’indice Rt nonostante fosse tra le sue prerogative farlo la settimana scorsa prima che il report venisse inviato alla Cabina di Regia, la Lombardia ha rettificato i calcoli dell’indice soltanto successivamente rispetto alla consegna dei dati perché il ministero le ha fatto notare che forse nei calcoli c’era un errore in base alle regole in vigore dal 12 ottobre, la Lombardia in base ai nuovi dati ha chiesto di uscire dalla zona rossa e di entrare in zona arancione ed è stata accontentata. Come tutto questo possa essere colpa di Roma è un mistero poco gaudioso. Ma non l’unico nella tragedia del coronavirus in Lombardia.