Stanchezza da Long Covid, ecco il perché delle conseguenze a lungo termine della malattia

Il coronavirus è una malattia insidiosa, che non solo può causare ricoveri e anche morte nei casi più gravi, ma ha anche conseguenze a lungo termine per molti che hanno contratto la malattia, a volte anche per coloro che l'hanno avuta in forma lieve. Ormai il termine Long Covid è quasi universalmente noto, e in tanti hanno provato quello che è uno dei suoi sintomi più comuni: una lunga e persistente stanchezza e senso di debolezza che dura anche settimane oltre i termini di guarigione.

Come spiega il New York Times in un approfondimento sulla questione, diversi ricercatori che hanno esaminato i pazienti che soffrono di questa versione più persistente della malattia hanno riscontrato disfunzioni in tutto il corpo. Gli studi stimano che forse dal 10 al 30 percento delle persone infette dal coronavirus può sviluppare sintomi a lungo termine. Non è chiaro il motivo per cui ciò avvenga in alcune persone e altre no, ma quattro fattori sembrano aumentare il rischio: alti livelli di RNA virale all'inizio di un'infezione, la presenza di alcuni autoanticorpi, la riattivazione del virus di Epstein-Barr e il diabete di tipo 2.

Sistema immunitario

I pazienti con Long Covid sembrano avere disfunzioni al sistema immunitario e molti ricercatori ritengono che la disfunzione immunitaria cronica dopo un'infezione da coronavirus possa innescare una catena di sintomi in tutto il corpo. Una prima spiegazione è che il corpo stia ancora combattendo i gli ultimi resti del coronavirus. Il coronavirus sembra poi possa innescare anche una risposta autoimmune duratura e dannosa. Gli studi hanno trovato livelli sorprendentemente alti di autoanticorpi, che attaccano erroneamente i tessuti di un paziente, anche molti mesi dopo l'infezione iniziale. Una terza possibilità è che l'infezione virale iniziale scateni un'infiammazione cronica, possibilmente riattivando altri virus nel corpo del paziente che sono normalmente dormienti. All'interno dell'intricato mondo del sistema immunitario, queste spiegazioni possono coesistere.

Sistema circolatorio

Molti pazienti affetti da Long Covid hanno difficoltà a fare attività fisica per molto tempo dopo l'infezione iniziale e sperimentano una ricaduta dei sintomi se fanno esercizio fisico. Gli studi iniziali suggeriscono che alla base di questo problema ci sarebbe una disfunzione del sistema circolatorio che potrebbe compromettere temporaneamente il flusso di ossigeno portato ai muscoli e ad altri tessuti, limitando la capacità aerobica e causando grave affaticamento.

Cervello

Anche le persone con casi lievi di Covid possono soffrire di deficit cognitivi prolungati, inclusa una ridotta capacità di attenzione, minore memoria e difficoltà a ricercare alcune parole. I ricercatori hanno trovato un'ampia gamma di disfunzioni nel cervello nei pazienti con Long Covid e, sebbene non sia chiaro con quale frequenza il virus penetri direttamente nel cervello, anche infezioni lievi sembrano causare una significativa infiammazione cerebrale,

Polmoni

La mancanza di fiato è un sintomo frequente del Long Covid. Ma i test polmonari comuni, inclusi i raggi X del torace e le Tac spesso tornano normali spesso non trovano alcun problema nel corpo. Utilizzando speciali scansioni Mri, un team di ricercatori britannici ha trovato prove preliminari di danni polmonari in un piccolo gruppo di pazienti che non erano mai stati ricoverati in ospedale. Scansioni dettagliate della loro funzione polmonare hanno indicato che la maggior parte dei pazienti ha assorbito ossigeno in modo meno efficiente rispetto alle persone sane, anche se la struttura dei loro polmoni sembrava essere normale.