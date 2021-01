Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti oggi 6 gennaio 2021

I numeri dei biglietti vincenti dei premi di terza categoria della Lotteria Italia 2020 2021: 180 biglietti fortunati da 20mila euro. L'estrazione in diretta

Altro che premi di consolazione, a molti possono cambiare la vita, o per lo meno migliorarla di parecchio. I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 saranno estratti oggi 6 gennaio 2021 nella puntata speciale dei Soliti Ignoti con Amadeus dalle ore 20.30 in diretta su Rai Uno. Mancano poche ore quindi alll’estrazione dei biglietti di prima, seconda e terza categoria del concorso della Lotteria Italia 2021. L'estrazioine è in diretta su Today.it.

Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti di terza categoria

Ecco i biglietti vincenti della lotteria Italia 2020 2021: si tratta di 180 biglietti vincenti da 20mila euro ciascuno. Tutti i numeri delle matrici danno diritto ai fortunati vincitori di aggiudicarsi i premi di terza categoria. Stasera 6 gennaio 2021 l'elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2020.

- in aggiornamento dalle ore 20 -

Le operazioni di estrazione dei premi della Lotteria Italia 2020 2021 si svolgeranno a Roma presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il giorno 6 gennaio 2021 a partire dalle ore 21,00.