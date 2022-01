Lotteria Italia 2021 2022: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo

Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 2022 oggi giovedì 6 gennaio 2022. Su questa pagina tutta la serata in diretta, con le estrazioni dei tanti biglietti fortunati della Lotteria Italia 2021 2022 su Today.it. Scopriamo insieme tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria. I premi della Lotteria Italia 2021 verranno estratti il 6 gennaio 2022: c'è grande attesa per il premio di prima categoria da 5 milioni di euro. Sono inoltre previsti altri quattro premi di prima categoria ed eventuali ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo sarà determinato il giorno dell’estrazione dal "comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita" dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti della Lotteria Italia. Sono stati venduti circa 6 milioni e mezzo di biglietti, contro i 4 milioni e mezzo dello stesso periodo dello scorso anno, con una crescita del 40 per cento. L'ultimo giorno buono per acquistare i tagliandi era lunedì 3 gennaio. La lotteria nazionale più antica del nostro Paese sembra tornare agli antichi splendori. ecco tutti i numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 2022. Buona fortuna!

Lotteria Italia oggi 6 gennaio 2022: estrazione in diretta

Ci siamo, finalmente! L'estrazione finale, come da tradizione, è trasmessa in diretta televisiva su Rai 1. Noi vi facciamo compagnia per tutta la serata con i numeri vincenti. Quest'anno la trasmissione scelta è i "Soliti ignoti" condotta da Amadeus. Il programma dell'estrazione inizia giovedì 6 gennaio 2022 alle 20.30, in diretta dallo storico Teatro delle Vittorie. Oltre che su Rai 1 sarà possibile anche seguire tutto su Rai Play in streaming.

Come sempre, anche per l'edizione 201 2022 all'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia è abbinato un gioco, quest'anno è "Insoliti noti". Cinque più o meno celebri personaggi del mondo della tv e dello spettacolo dovranno indovinare, grazie alle informazioni fornite dal buon Amadeus, chi sono alcuni loro "colleghi", utilizzando delle fotografie che li ritraggono da bambini. Poi, secondo il punteggio ottenuto dai singoli vip, si arriverà all'ordine dei cinque premi di prima categoria, dal primo al quinto, per i cinque preziosi biglietti estratti nel corso della serata. In pratica a un certo punto della serata si sapranno i cinque numeri dei biglietti "più ricchi". Poi un'oretta più tardi si saprà a quale cifra corrisponde ciascun numero di biglietto vincente. Per i biglietti vincenti di seconda e terza categoria, ci sarà come sempre da attendere di più. Solitamente si finisce a notte fonda.

Lotteria Italia 2021 2022: i biglietti vincenti di prima categoria

Oggi mercoledì 6 gennaio 2022 vengono estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021-2022. Il primo premio della Lotteria Italia è da 5 milioni di euro:

aggiornamenti in diretta dalle 20.30

Lotteria Italia 2021 2022: i biglietti vincenti di seconda categoria

In diretta i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 2022 estratti oggi 6 gennaio 2022: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà le serie e i numeri dei biglietti vincenti di seconda categoria:

aggiornamenti in diretta dalle 20.30

Lotteria Italia 2021 2022: i biglietti vincenti di terza categoria

In diretta i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 2022 estratti oggi 6 gennaio 2022: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà le serie e i numeri dei biglietti vincenti di terza categoria:

aggiornamenti in diretta dalle 20.30

Come funziona l'estrazione e come si riscuotono i premi

I biglietti sono suddivisi in venti serie alfabetiche da 500.000 biglietti ciascuna, per un totale di 10 milioni di biglietti in commercio distribuiti in tutta Italia. Il primo premio ammonta a 5 milioni di euro mentre le vincite sono divise in tre diverse categorie con l'ammontare massimo delle vincite della seconda e della terza categoria che viene stabilito da una commissione apposita il giorno dell'estrazione

In caso di vincita, come riscuotere il biglietto vincente della Lotteria Italia 2021 2022? I vincitori devono riscuotere il loro premio entro 180 giorni dall'estrazione finale. L'elenco dei biglietti estratti viene pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale. Bisognerà presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il biglietto vincente per posta.