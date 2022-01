Lotteria Italia, c'è già chi ha vinto: tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri

Ormai manca pochissimo. Il 6 gennaio 2022 torna l'appuntamento con la Lotteria Italia con l'abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus ''Soliti ignoti - il ritorno''. Un gioco storico che ha attraversato l'Italia fin dagli anni '30 passando per epoche e momenti storici diversi mantenendo intatto il proprio fascino.

L'edizione 2021 del concorso ha fatto fin qui registrare 6,3 milioni di biglietti venduti e un aumento del 39,6% rispetto allo scorso anno quando i tagliandi staccati furono 4,5 milioni. Dopo la flessione del 2020 a causa delle limitazioni introdotte per il Covid, gli italiani sono tornati ad acquistare i biglietti nei negozi di quartiere, con vendite che superano i 4,3 milioni tra bar e tabacchi, un milione in più rispetto al 2020: secondo i dati raccolti da Agipronews, oltre 943mila tagliandi sono stati staccati nei bar (+47,7%), mentre nelle tabaccherie sono stati venduti 3,3 milioni di biglietti (+24,5%).

Come si legge sul sito ufficiale del concorso, dall’11 ottobre al 10 dicembre la Lotteria Italia ha inoltre già distribuito 61 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 20 al 24 dicembre 2021 ha distribuito 5 premi giornalieri del valore di 20.000 euro durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia "Soliti Ignoti – Il ritorno" (a questo link l'elenco di tutti i biglietti vincenti).

Lotteria Italia: come partecipare al concorso

Per partecipare alla Lotteria Italia è possibile acquistare un biglietto (dal costo di 5 euro) presso i rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, autogrill, ricevitorie) oppure online (in questo caso basta seguire la procedura indicata sul sito della lotteria nazionale). I tagliandi possono essere acquistati fino a poche ore prima dell'estrazione. L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Il primo premio vale cinque milioni di euro. I possessori di uno dei biglietti fortunati avranno 180 giorni di tempo per incassare la vincita.