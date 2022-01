Lotteria Italia 2021 2022: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti oggi 6 gennaio 2022

L'edizione 2021-2022 della Lotteria Italia in diretta: è abbinata al programma televisivo "Soliti Ignoti" in onda su Rai 1 con Amadeus. L'estrazione finale dei premi della Lotteria Italia oggi 6 gennaio 2021 durante la diretta della trasmissione nella quale saranno comunicati i biglietti vincenti i primi premi. Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno a Roma presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il giorno 6 gennaio 2022 Segui in diretta l'estrazione su questa pagina.

Lotteria Italia 2021 2022: i biglietti vincenti di terza categoria

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 2022 estratti oggi 6 gennaio 2022: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà le serie e i numeri dei biglietti vincenti di terza categoria:

in aggiornamento dalle 20.30