Spende 100 euro e vince 5 milioni

La dea bendata ha baciato Novara. La Lotteria degli scontrini ha infatti premiato una persona della cittadina piemontese con la maxi vincita di 5 milioni di euro. Il premio dell’estrazione annuale, la più ricca come previsto dal regolamento visto che quelle settimanali distribuiscono premi minori, è stato assegnato con un uno scontrino, emesso il 15 ottobre 2021, da 104,57 euro. Un milione di euro andrà, invece, all’esercente.

La lotteria degli scontrini è una lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless: è stata avviata a marzo dello scorso anno, con l’obiettivo di incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per una maggiore modernizzazione del Paese e per favorire lo sviluppo di un sistema digitale.

Alla Lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che sono in grado di mostrare all’esercente il codice lotteria – da richiedere sul portale dedicato – al momento di ogni acquisto cashless. Per ogni scontrino elettronico emesso vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino. Alla lotteria non partecipano gli acquisti effettuati in contanti, quelli inferiori a un euro, gli acquisti on-line, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente utilizza il proprio codice fiscale o la tessera sanitaria per la detrazione o la deduzione fiscale.