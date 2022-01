Una lotteria nazionale: chi si vaccina partecipa e (forse) vince 500 euro

Avevano già annunciato l’idea di pagare le persone per vaccinarsi. All’inizio sembrava che chiunque ricevesse la propria dose potesse automaticamente accedere alla remunerazione. Alla fine l’idea del Governo austriaco è quella di una lotteria nazionale. Chi si vaccina partecipa e, uno ogni dieci, vince 500 euro. L’obiettivo è sempre lo stesso: aumentare i vaccinati nel Paese. Infatti l’Austria ha il 72% della popolazione immunizzata dal Covid. Servono numeri più alti e il Governo ci prova con il denaro.

Così il governo austriaco, che ha a che fare con una delle percentuali di vaccinati più bassa d’Europa, ha annunciato che introdurrà una lotteria nazionale. Ieri i contagi giornalieri hanno registrato un nuovo record ma il governo vuole evitare un lockdown nazionale. “Si vincono voucher” ha detto il cancelliere Karl Nehammer nel corso di una conferenza stampa con la leader dell'opposizione socialdemocratica Pamela Rendi-Wagner, con cui ha negoziato l’iniziativa.

"Abbiamo imparato dal passato e la lotteria vaccinale è il modo migliore di realizzare questo sistema” ha rimarcato il cancelliere. Sia i vaccinati che coloro che si vaccineranno avranno un biglietto per ogni dose e un biglietto su 10 vincerà 500 euro in voucher, ha spiegato senza precisare per cosa potranno essere utilizzati i buoni.