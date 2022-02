Il giallo della morte di Luc Montagnier

La morte di Luc Montagnier è diventata un giallo: il sito francese France Soir ha annunciato la morte del virologo Luc Montagnier, ma la notizia non ha al momento trovato altre conferme. Nobel per la medicina nel 2008 Montagnier negli ultimi tempi aveva abbracciato posizioni no-vax tanto da salire sul palco di molteplici manifestazioni no green pass, da ultimo quello organizzato dall'ex M5s Paragone a Milano lo scorso gennaio.

"All'età di 89 anni (18 agosto 1932 - 8 febbraio 2022), il professor Luc Montagnier si è spento all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine. Il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci ha confidato che se ne è andato in pace, circondato dai suoi figli", si legge su France Soir. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, ma finora nessuna fonte ufficiale né altri media francesi e internazionali hanno confermato la morte del virologo.

Dal suo account personale su Twitter, il direttore di France Soir, Xavier Azalbert, ribadisce però nel pomeriggio la notizia e aggiunge dettagli.