Asserragliato con fucili e pistola, Luca Orlandi si arrende dopo 2 giorni

Si è arreso e ha consegnato le armi ai carabinieri l'uomo che da più di due giorni si era asserragliato nella sua abitazione Cordovado, in provincia di Pordenone. Luca Orlandi, 55enne di San Donà di Piave, dopo una lunga fase di trattative, ha deciso di uscire dall'appartamento. Orlandi aveva cominciato a instaurare un dialogo con i negoziatori attraverso una serie di video su Youtube, accusando i carabinieri di indurlo al suicidio. Nei filmati ha più volte negato di voler compiere gesti estremi, e questo di fatto ha consentito alle forze dell'ordine di proseguire con le trattative.

Tutto è iniziato quando l'uomo è uscito di casa con una pistola, non è ancora chiaro se giocattolo o vera, ed è partita la chiamata al 112. Era mercoledì 30 agosto quando il 55enne si è barricato in casa portando alla evacuazione delle 12 persone che vivevano nello stesso stabile e alla messa in lockdown dell'intera area del centro storico di Cordovado, con i residenti costretti a spostamenti limitati.

In passato aveva già dato segni di squilibrio, come testimoniato da diversi esposti dei vicini di casa. Ma l'ingegnere - grazie al porto d'armi per uso sportivo - aveva in casa due fucili, diverse centinaia di munizioni e una pistola: tuttavia Orlandi da oltre due anni viveva da autorecluso in una casa da cui non usciva se non in casi eccezionali. Proprio per questo non aveva sostenuto la visita periodica per ottenere il certificato di idoneità psicofisica necessario per il rinnovo del porto d'armi. Orlandi era stato avvisato nei giorni scorsi che avrebbe dovuto consegnare le armi di cui era in possesso.