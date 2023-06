L'ex ministro Azzolina diventa mamma "nel giorno della maturità"

"Ieri intorno alle 19.07 è nato il piccolo Leonardo Azzolina Rinaldi. Nel giorno del solstizio d'estate ma anche del primo scritto degli esami di Stato. È un angioletto e non mi sembra vero di poterlo stringere tra le braccia". Lo scrive sul suo profilo Facebook Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione del governo Conte II. Il parto è avvenuto presso l'ospedale degli Infermi di Ponderano, Biella. Il papà è il noto avvocato Giovanni Rinaldi, candidato sindaco di Biella alle amministrative per il M5s nel 2019. I genitori hanno scelto il doppio cognome per il bebè.

L'ex ministro ha voluto ringraziare i dirigenti e il personale sanitario dell'ospedale, scrivendo: "Pagare le tasse serve anche a questo. Avere una sanità pubblica che funzioni in modo efficiente alla quale il cittadino possa affidarsi". Poi, un dolce messaggio per il neonato: "Leonardino, adesso ti aspetterà un viaggio avventuroso chiamato vita. Il nostro compito sarà quello di accompagnarti, tenendoti la mano, per permetterti un giorno di spiccare il volo, essere te stesso, realizzare i tuoi sogni, essere parte attiva di una comunità civile, rispettoso delle donne, coraggioso e onesto. Ti amiamo tanto".

L'ex deputata del Movimento 5 stelle, passata poi a Impegno Civico con Luigi Di Maio, dopo la bocciatura alle urne nei mesi scorsi ha deciso di tornare al suo primo amore: la scuola. Sarà nuovamente a Siracusa, città dove ha vissuto negli anni della giovinezza, per ricoprire l'incarico di dirigente scolastico all'istituto comprensivo Giacarà.