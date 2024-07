"Nessuna manutenzione sull'ex Ilva di Taranto", Lucia Morselli indagata per associazione a delinquere

Si allarga l'inchiesta sulla presunta falsificazione dei dati sulle emissioni di Co2 nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Al centro dell'inchiesta l'ex amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli e altre 8 persone ai vertici della gestione antecedente l'amministrazione straordinaria. Secondo i pubblici ministeri, la gestione guidata da Morselli avrebbe presentato dichiarazioni non veritiere sulle emissioni dell'acciaieria più grande d'Europa allo scopo di ottenere vantaggi nell'assegnazione delle quote di emissione gratuite. Per questo, il reato contestato è quello di truffa ai danni dello Stato, cui ora si aggiunge l'ulteriore accusa di associazione a delinquere finalizzata all'inquinamento.

"Nessuna manutenzione, lavoratori esoposti a sostanze cancerogene"

Secondo la procura guidata da Eugenia Pontassuglia, gli ex vertici di Acciaierie d'Italia avrebbero omesso di effettuare le dovute manutenzioni sulle tubazioni della rete di distribuzione del gas-coke presenti nei reparti "Cokeria" e "Sottoprodotti" dell'ex Ilva. Lo ha anticipato la Gazzetta del Mezzogiorno riportando stralci degli atti: la mancanza di manutenzione avrebbe generato "una compromissione ed un deterioramento significativo dell'aria della città di Taranto significativo e misurabile delle concentrazioni medie annuali, mensili, giornaliere di benzene registrate dalle centraline di monitoraggio di qualità dell'aria e quelle interne allo stabilimento".

Inoltre non avrebbero mantenuto in efficienza gli impianti di "pressurizzazione e filtrazione aria a servizio di macchine operatrici e uffici esponendo così i lavoratoti ad elevate concentrazioni di sostanze cancerogene, mutagene, teratogene".

Tra gli indagati, oltre a Morselli, figurano anche il suo segretario Carlo Kruger, i dirigenti di AdI

Francesco Alterio, Adolfo Buffo e Paolo Fietta, gli ex direttori dello stabilimento Vincenzo Dimastromatteo e Alessandro Labile, Antonio Mura, procuratore di AdI con funzioni di Direttore Finanze Tesoreria e Dogane e il dipendente Felice Sassi.