"100 euro per gli over 50 che non si vaccinano, a Monopoli paghi di più"

"Sai che adesso si paga la multa per gli over 50 che non si vaccinano...100 euro. 100 euro? Per uscire di prigione a Monopoli paghi molto di più...". Non fa sconti Luciana Lizzittetto che a "Che tempo che fa", su Rai3, commenta con la solita ironia (e una buona dose di sarcasmo) le sanzioni decise dal governo per chi non intende vaccinarsi. "C'è gente che spende 500 euro per un green pass falso" fa notare l'artista torinese. "Costa meno che parcheggiare l'auto tutto il giorno in centro a Milano. Oltre al CTS, non possiamo non mettere su un CTM? Centro tecnico minchiate".

"Lucianina" ha poi passato in rassegna le altre multe: non raccogliere gli escrementi del cane può costare 103 euro. Imbrattare i muri da 300 a 1000 euro. Fumare in un locale pubblico fino a 275 euro. Ma questo è nulla.

"Se ti scappa la pipì e la fai per la strada, 5000 euro! 5000 euro per una pisciata?!" ha ironizzato Littizzetto. "Una giornata di terapia intensiva ci costa 3000 euro e tu fai 100 euro per la multa? Tra l'altro 100 euro una tantum...cioè, la paghi una volta sola e poi sei a posto? Allora la voglio anche per il divieto di sosta, pago una volta e poi posteggio a minchia per tutta la vita? Tra l'altro chi non ha il green pass non può neanche andare alla posta per pagare. È un circolo vizioso!".