"Diffamò Giorgia Meloni": Luciano Canfora rinviato a giudizio, la premier si costituisce parte civile

La giudice Antonietta Guerra ha rinviato a giudizio il filologo e storico Luciano Canfora, imputato per diffamazione aggravata nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I fatti risalgono all'11 aprile 2022: Canfora, invitato a parlare nel liceo scientifico Enrico Fermi di Bari nell'ambito di un incontro sul conflitto russo-ucraino, definì Meloni "neonazista nell'anima".

All'epoca presidente del Consiglio in carica era Mario Draghi, mentre Meloni, che oggi si è costituita parte civile, sedeva ancora tra i banchi dell'opposizione.

Le accuse

Il processo al filologo - al quale la presidente del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 20 mila euro - inizierà il prossimo 7 ottobre. Canfora "ha, senza giustificazione alcuna, leso l'onore, il decoro e la reputazione della persona offesa - si legge nell'atto di costituzione di parte civile - aggredendo la sua immagine, come persona e personaggio politico, con volgarità gratuita e inaudita, utilizzando volgari epiteti - imprevedibili ed estemporanei - che hanno seriamente minato la sfera intima e privata, oltre al patrimonio morale e personale della stessa persona offesa".

L'avvocato Luca Libra, che sostituisce Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, nella difesa della premier, ha sottolineato i "profondi strascichi sulla psiche e sull'immagine personale e professionale della parte civile" e "la lesione alla reputazione, all'onore e all'immagine" provocata dalle parole del filologo a Giorgia Meloni.

La difesa di Canfora, rappresentata dall'avvocato Michele Laforgia, ha chiesto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste "o comunque perché non punibile" tenuto del "diritto di critica politica di cui all'articolo 51 del codice penale in relazione all'articolo 21 della Costituzione".

Il procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa e il sostituto procuratore Giuseppe Dentamaro hanno tuttavia ribadito la richiesta di avviare il processo.