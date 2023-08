Bacio di Rubiales, temporaneamente sospeso il presidente della Fifa spagnola

Temporaneamente sospeso il numero uno della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dopo le polemiche per il bacio sulle labbra alla giocatrice della Spagna, Jenni Hermoso, durante la premiazione ai Mondiali in Australia. Il provvedimento al momento avrà una durata di 90 giorni. Rubiales non potrà svolgere alcuna attività legate al calcio, a livello nazionale e internazionale, in attesa del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti giovedì scorso, 24 agosto 2023.

Fifa sospende il presidente della Rfef Luis Rubiales

Il deferimento è avvenuto "per abuso di autorità e atti pubblici lesivi della dignità e del decoro dello sport". La decisione è stata adottata dal presidente della commissione disciplinare della Fifa, Jorge Ivan Palacio, avvalendosi dei poteri concessi dall'articolo 51 del Codice Disciplinare Fifa.

Palacio, al fine di preservare i diritti della calciatrice della nazionale spagnola Jennifer Hermoso e la regolarità dei procedimenti davanti alla Commissione, ha emesso due direttive aggiuntive con cui ordina a Rubiales e alla federcalcio spagnola e suoi rappresentanti di astenersi dal contattare la Hermoso.

La Fifa specifica poi che non fornirà ulteriori informazioni sui procedimenti disciplinari fino a quando non sarà stata presa una decisione definitiva. Per farlo sospendere dall’incarico sono giunte pressioni anche da parte del governo. In particolare, il Consiglio superiore dello sport ha presentato "una petizione motivata" al tribunale amministrativo dello sport in cui ha chiesto di sanzionare il numero uno della federazione perché il suo comportamento rientra nella casistica delle infrazioni "molto gravi" per le quali è prevista la sospensione cautelare.

Le scuse e le mancate dimissioni

Alle accuse di abusi sessuali il numero uno della Fifa ha risposto chiedendo scusa, spiegando però che si trattava di un bacio "condiviso" dalla giocatrice. Proprio per questo ha deciso di non fare nessun passo indietro, anche se alcuni media, tra cui il quotidiano spagnolo El Pais, avevano anticipato l’annuncio delle sue dimissioni in occasione dell’assemblea della Federcalcio spagnola tenutasi ieri, 25 agosto 2023.

