A Roma il M5s propone una multa di 500 euro agli omofobi

Una multa di 500 euro per chi discrimina le persone Lgbtqia+. La proposta, arrivata alla vigilia del trentesimo Pride di Roma, è del Partito Gay, ma è stata depositata in assemblea capitolina dal gruppo M5s di Roma.

Grazie alla stretta connessione tra il partito di Giuseppe Conte e quello di Fabrizio Marrazzo, anche a Roma il consiglio discuterà una iniziativa che ha trovato breccia già altrove. La proposta è semplice: multare di 500 euro chi si macchia della colpa di aggredire fisicamente o verbalmente una persona lesbo, gay, trans o comunque appartenente alla comunità Lgbtqia+.

L'aggressione a Marrazzo

Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, due giorni fa ha denunciato sui social e alla polizia di Stato di aver subìto un'aggressione fisica e verbale a via Nicola Zabaglia a Testaccio, nel cuore della Capitale, di fronte al murales arcobaleno già diverse volte vandalizzato: "Erano in due, ventenni. Ora stanno per identificare il secondo dopo aver già identificato il primo e se questa proprosta passasse, verrebbero multati entrambi di 500 euro".

Il sostegno del M5S Roma

A sostenere la proposta di delibera di Marrazzo, come detto, è stato il M5S di Roma (prima firma Paolo Ferrara), ormai da diverso tempo partito vicinissimo alle istanze del Partito Gay: "A Roma bisogna smettere di odiare - dichiarano insieme Marrazzo e proprio Ferrara, vicepresidente dell'assemblea capitolina -. Noi facciamo la nostra parte con una delibera contro l'odio razziale, etnico, religioso, di genere, per dire basta a chi incita alla discriminazione e alla violenza, di qualsiasi tipo, anche online. L'obiettivo è vietare sul territorio di Roma le organizzazioni e la propaganda di idee fondate sulla presunta superiorità di un gruppo di persone su un altro, punendo questi comportamenti con adeguate sanzioni".

Cosa chiede la delibera

Leggendo l'atto, firmato anche dall'ex sindaca Virginia Raggi, dalla coordinatrice romana del Movimento Linda Meleo, da Daniele Diaco e dal consigliere della Civica Raggi Antonio De Santis, si legge che la richiesta avanzata alla giunta Gualtieri è quella di "vietare su tutto il territorio di Roma Capitale, comprese eventuali piattaforme online e profili attinenti al territorio, la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale e/o etnico, sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. E’ vietato, altresì - si propone la delibera - l’istigazione a delinquere e l’attuazione di atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità". Infine, si auspica "il divieto per ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo di avere tra i propri scopi o azioni, l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità".

"Roma sia laboratorio nazionale"

L'obiettivo è che Roma diventi "un laboratorio nazionale sui diritti Lgbtqia+, dopo il fallimento della legge contro l'omobitransfobia al Senato" sottolinea Marrazzo, che aggiunge: "Mi auguro che questa proposta trovi il più ampio consenso tra tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione". Nel 2022 e 2023 il partito Gay ha inviato la proposta a 7.900 comuni italiani e alle Regioni, trovando approvazione in dieci comuni (Monterone nel lecchese, Madonna del Sasso in provincia di Verbania e Caltagirone nel catanese tra tutti).

Una Giornata contro l'omobitransfobia

Un altro auspicio da parte del Partito Gay è che si istituisca la Giornata contro l'omobitransfobia "facendo nostra la Giornata Mondiale già prevista per il 17 maggio e accompagnandola con campagne di sensibilizzazione. La nostra è una proposta aperta alla discussione con tutte le forze politiche che si riconoscono nei nostri valori, che può essere firmata da tutti i consiglieri nonché integrata e migliorata nelle Commissioni capitoline". A tal proposito la cofondatrice e legale del Partito Gay, Marina Zela, si è resa disponibile "ad essere audita in commissione per supportare la definizione della migliore applicazione della sanzione nel rispetto dei poteri, dello statuto e dei regolamenti del Comune di Roma".