Le due macellerie con la carne avariata e contaminata dagli insetti

Insetti, sporcizia, altre irregolarità. Doppio blitz in macelleria. Sono due i negozi, due macellerie islamiche, finiti in questi giorni nel mirino dei controlli effettuati dai comandi di polizia locale di Calcio (Bergamo) e Coccaglio (Brescia) e dal servizio intercomunale di Capriate, Brembate e Boltiere, nel territorio bergamasco, con il supporto dei tecnici di Ats, l'agenzia di tutela della salute della regione Lombardia. In particolare a Calcio, dove sono intervenuti gli agenti di Coccaglio e Calcio, sono state riscontrate numerose irregolarità in una macelleria del paese: tra le tante, gli agenti e gli ispettori hanno trovato una serie di prodotti alimentari non tracciati, ma peggio ancora avariati e pure contaminati da insetti (non solo nelle carni ma anche in altri prodotti sfusi).

Sono state rilevate anche una serie di mancanze, tra cui l'inosservanza del manuale di autocontrollo per le attività alimentari: dal punto di vista autorizzativo non era stata nemmeno presentata la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività. Blitz di Ats e polizia locale anche nel territorio di Capriate. Qui, in un'altra macelleria islamica, sono stati sequestrati più di 250 chili di carne e pesce, non correttamente conservati e nemmeno tracciati. All'interno del negozio è stata rilevata un'ulteriore contaminazione da insetti, oltre che mancanze autorizzative (di nuovo la Scia).

Multe salatissime per i proprietari: 40mila euro a Calcio e 15mila a Capriate, per un totale di 55mila euro. Il cibo sequestrato verrà distrutto, vista la sua pericolosità per la salute degli ignari clienti, come da prassi.