Madre e figlio uccisi dal Covid a 12 ore di distanza

Il dramma ha destato profonda commozione. Entrambi erano affetti da gravi patologie. Anna Maria Solinas aveva 89 anni, suo figlio Bruno Sanna 55. Abitavano insieme, a Iglesias: sono stati uccisi dal Covid a distanza di 12 ore l'uno dall'altra. Entrambi avevano ricevuto la doppia dose di vaccino. Il virus ha colpito però organismi debilitati da altre malattie ed è stato letale.

La mamma è deceduta al pronto soccorso del Cto di Iglesias, alle tre e mezzo del pomeriggio di domenica: era ricoverata in un'area dove stazionano i pazienti che non possono essere trasferiti a Cagliari per mancanza di posti. Il figlio Bruno è morto 12 ore dopo: era stato trasferito in un altro ospedale, al Santissima Trinità.

Nessuno dei parenti ha potuto salutarli, "né vestirli – dice all'Unione Sarda Anna, la moglie di Carlo, l'altro figlio di Solinas -, giacché le norme di prevenzione anticovid sono assolutamente rigorose e non consentono neppure di portare indumenti per l'ultimo viaggio. Sappiamo che entrambi sono stati messi dentro un sacco, senza un ultimo saluto uno sguardo, tutto questo è davvero terribile".