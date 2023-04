Maestra sospesa per le preghiere in classe, Valditara: "Non era un episodio isolato"

Quelle preghiere fatte recitare ai bambini la Vigilia di Natale da Marisa Francescangeli, maestra nella scuola primaria di San Vero Milis (Oristano), non erano un episodio isolato. A confermarlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenuto in diretta al Tg - Diario del Giorno, in onda su Retequattro: "Appena emersa la vicenda ho chiesto una relazione dettagliata sui fatti dopodiché abbiamo mandato gli ispettori per verificare che la procedura sia stata corretta. Posso soltanto dire che non si tratta della recita episodica di una preghiera, ma, dalla documentazione a fondamento della decisione disciplinare si tratta di reiterate preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari".

"Dopo diversi interventi 'bonari' del dirigente scolastico - ha spiegato il Ministro - si è arrivati all'attivazione di un procedimento disciplinare che si è concluso con la sanzione di 20 giorni dopodiché io, appena è emersa la notizia, ho richiesto una relazione dettagliata e abbiamo inviato gli ispettori per verificare che la procedura sia stata svolta correttamente. Ovviamente l'insegnante può ricorrere al giudice del lavoro, io posso solamente dire che non si tratta della recita episodica di una preghiera ma, dalla documentazione a fondamento della decisione disciplinare, si tratta di reiterate preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari". Dunque "l'accusa è che anziché insegnare storia, geografia, matematica l'insegnante avrebbe fatto cantare inni religiosi e pregare, quindi si tratta di una violazione di un obbligo previsto dalla legge".

Valditara ha poi annunciato: "L'insegnante 'amica' di Matteo Messina Denaro è stata sospesa inizialmente per 10 giorni perché è il massimo che un dirigente scolastico può fare, dopo di che su mio intervento si è avviato un procedimento di sospensione a tempo indeterminato. L'insegnante è stata sospesa a tempo indeterminato e nel contempo è stato avviato un procedimento disciplinare che potrà concludersi anche eventualmente con il massimo della sanzione".