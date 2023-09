Chi comanda nella mafia dopo la morte di Messina Denaro

Con la morte di Matteo Messina Denaro, avvenuta oggi nell'ospedale dove era ricoverato da agosto, esce di scena uno dei boss mafiosi più feroci e potenti di tutti i tempi. E adesso? Si apre una fase di "successione" o nuovi equilibri erano stati trovati già dopo il suo arresto, a gennaio? Dopo la morte del boss, che porta con sé segreti su omicidi e stragi che hanno scosso l'Italia negli ultimi decenni, di fatto diventa più pressante la domanda: chi comanda?

Messina Denaro non è mai stato il capo di tutta Cosa nostra, come furono Riina o Provenzano. Come sottolineato nei mesi scorsi dal procuratore di Palermo De Lucia, "i clan palermitani non accetterebbero mai di farsi guidare da un non palermitano. A cominciare da un trapanese" come Messina Denaro che era originario di Castelvetrano. Il boss però era "ingombrante" con interessi nel mondo economico e politico. Ora, i "suoi" affari a chi passano?

Facciamo un passo indietro, alle scorse settimane, quando il boss era vivo ma in carcere al 41 bis. La Dia (Direzione investigativa antimafia) nella relazione relativa al secondo semestre del 2022 faceva riferimento alla sua cattura e scriveva "priva indubbiamente Cosa nostra di una storica e rilevante figura di riferimento, accrescendo ulteriormente le sue perduranti difficoltà nel reperimento di autorevoli leadership", tuttavia "non inciderebbe sull'operatività dell'organizzazione nel suo complesso".

"Proprio la cattura di Matteo Messina Denaro dimostra - si legge ancora nella relazione - che cosa nostra esiste ancora e, superata la frattura fra corleonesi e perdenti, prosegue nei suoi traffici attraverso la strategia della sommersione che ha consentito al latitante più ricercato dell'organizzazione di farsi curare in una clinica di Palermo per un lungo periodo, come negli anni Ottanta, allorché le reti di protezione e l'omertà, ben miscelate, consentivano ad altri mafiosi latitanti di girare indisturbati per le vie della città". La mafia può contare su "articolazioni in quasi tutto il territorio dell’Isola con consolidate proiezioni in altre regioni italiane e anche oltreoceano tramite i rapporti intrattenuti con esponenti di famiglie radicate da tempo all'estero".

Se questo era vero dopo la cattura, ancor di più lo è adesso che Messina Denaro è morto. Cosa nostra non è rimasta ferma a gennaio e non lo farà adesso. "Tende a ricostruire i suoi vertici. Adesso dovrà sostituire Matteo Messina Denaro come punto di riferimento per i grandi affari. C'è già chi è pronto a prendere il suo posto", diceva sempre De Lucia a gennaio dopo la cattura di Messina Denaro.

"Cosa nostra non è finita con la morte di Riina, né con quella di Provenzano, e non finisce oggi. Cosa nostra cambia, evolve, si trasforma, ma resta il principale ostacolo per una Sicilia e per una Italia libera dal giogo della violenza, del ricatto, della povertà", dice oggi Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di futuro ed ex procuratore nazionale antimafia

L'erede o gli eredi ci sono già? Il territorio trapanese ha già un leader? Se sì, quanta influenza esercita sulle famiglie mafiose delle altre province? Le alleanze con i boss all'estero quanto pesano? L'idea di ricostruire la Cupola ha avuto esiti concreti?

Tra volti storici della mafia siciliana e nuovi rampolli, i nomi "in lizza" per il comando non sembrano mancare. C'è Giovanni Motisi. Boss palermitano 64enne del mandamento di Pagliarelli, "u pacchiuni" ("grassone"), com'è conosciuto nell'organizzazione, sarebbe stato a lungo uno dei killer di fiducia di Totò Riina, secondo gli inquirenti. Ricercato dagli anni Novanta per diversi omicidi, dal 2001 e dal 2002 si sono aggiunte le accuse di associazione mafiosa e strage. Ha un lungo curriculum criminale, con l'ergastolo da scontare e una latitanza che va avanti dal 1998. C'è anche Settimo Mineo, 85 anni, il boss siciliano più anziano. Di professione fa il gioielliere, è stato più volte arrestato - l'ultima nel 2018, con l'accusa di essere il nuovo caso mandamento di Pagliarelli a Palermo - ed è attualmente in carcere. Altro nome "di peso" è quello di Stefano Fidanzati. Oggi settantenne, membro della famiglia di narcotrafficanti dei Fidanzati dell'Arenella (quartiere di Palermo, ndr), ha costruito la propria ricchezza e posizione tra Palermo e Milano. Poi ci sono i "giovani" promettenti come il latitante Giuseppe Auteri, 49 anni, conosciuto come "Vassoio". Tutti loro potrebbero giocare un ruolo non secondario nel "dopo Messina Denaro".

Niente funerali in chiesa per Messina Denaro

Non saranno celebrati i funerali religiosi per il boss Matteo Messina Denaro. Non tanto per le sue ultime volontà, ma perché sarà il questore di Trapani a vietarli, come accade con tutti i boss mafiosi. Il capomafia in un vecchio pizzino ritrovato dai carabinieri del Ros nel covo di Campobello di Mazara aveva criticato duramente la Chiesa annunciando di volere rifiutare "ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell'odio e nel peccato". E ancora: "Non sono coloro che si proclamano i soldati di Dio a poter decidere e giustiziare il mio corpo esanime. Non saranno questi a rifiutare le mie esequie…rifiuto tutto ciò perché ritengo che il mio rapporto con la fede è puro, spirituale e autentico, non contaminato e politicizzato. Dio sarà la mia giustizia". Dunque, il boss Messina Denaro, dopo l'autopsia che sarà effettuata all'Aquila, verrà trasferito a Castelvetrano (Trapani) dove verrà tumulato al cimitero, accanto al padre. Senza alcuna cerimonia.

La notizia della morte di Messina Denaro ha fatto il giro del mondo. Dalla Cnn ad Al-Jazeera, dal Guardian al New York Times, passando per la stampa tedesca e spagnola la notizia del decesso del capomafia è sui siti delle principali testate. Centinaia i commenti sui social, di politici, scrittori e gente comune.

"Matteo Messina Denaro (1962-2023), assassino. Il boss è morto, l'Italia continua a essere un paese a vocazione mafiosa". Scrive su X Roberto Saviano.

Continua a leggere su Today.it...