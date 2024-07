Centrale di riciclaggio dei clan smantellata nella maxi operazione antimafia: 132 milioni sequestrati

Una maxi-operazione antimafia coordinata dalla Dia è stata messa a segno da ben 500 uomini delle forze dell'ordine all'alba di oggi, 9 luglio. Nel blitz sono state colpite due associazioni criminali di stampo mafioso radicate nel territorio romano e dedite ad estorsioni, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche di proventi illeciti. Secondo quanto emerso dalle indagini, le bande criminali operavano per favorire i clan di camorra Mazzarella - D'amico, le cosche della 'ndrangheta Mancuso e Mazzaferro e il clan di Michele Senese.

Smantellata la centrale di riciclaggio dei clan

A finire in manette 18 persone destinatarie di provvedimenti di custodia cautelare emessi dal giudice per le indagini preliminari di Roma. Oltre agli arresti è stato disposto il sequestro di tre società e di oltre 131 milioni di euro di proventi illeciti. 57, in tutto, gli indagati. Le indagini della Dia, da anni focalizzate sul metodo della criminalità organizzata della Capitale, hanno permesso di scoprire l'esistenza di una vera e propria centrale di riciclaggio, operante in Roma e con interessi in tutto il territorio nazionale.

Come ricostruito da Lorenzo Nicolini su RomaToday, tra gli indagati figura anche Angelo Calculli, manager di Achille Lauro (fino al 2022) e di Joe Bastianich, oltre al produttore cinematografico Daniele Muscariello. Quest'ultimo avrebbe ricoperto il ruolo di fiduciario degli stessi clan criminali.