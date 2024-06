Più social e meno violenza, rischio flusso armi dall'Ucraina: come stanno cambiando le mafie in Italia

Trasformazioni continue attraversano le strutture interne e le relazioni tra le varie realtà della criminalità organizzata italiana, attenta ad adeguarsi al mercato per massimizzare i profitti. Meno violenza, dunque, maggior penetrazione del mondo affaristico, aderendo ad una "nuova ed accattivante immagine imprenditoriale" per la quale "l'uso della tecnologia assume un ruolo determinante".

Il narcotraffico rimane la spina dorsale

Nelle loro attività illecite, evidenzia la Direzione investigativa Antimafia nelle relazione semestrale presentata oggi a Roma, le organizzazioni criminali utilizzano "con sempre maggiore frequenza sistemi di comunicazione crittografata, le molteplici applicazioni di messaggistica istantanea e i social". E guardando al radicamento territoriale delle diverse organizzazioni presenti in Italia, emerge una sempre maggior fusione tra mafie autoctone e gruppi internazionali, insieme all'implementazione delle "capacità relazionali, sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale ma mai ripudiato, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive".

Pur in un contesto in trasformazione, "il narcotraffico rappresenta ancora il business criminale più redditizio, ancora la spina dorsale di tutte le mafie non solo quelle autoctone ma anche di quelle straniere'', ha spiegato Michele Carbone, generale della guardia di finanza e direttore generale della Dia.

Cosa nostra ridimensionata, dopo Riina si cerca ancora nuovo leader

Tra i punti principali del rapporto, emerge il ridimensionamento del potere della Cosa nostra siciliana, fiaccata da "innumerevoli attività di contrasto eseguite nel corso degli anni, anche con la cattura di importanti latitanti, e l'apprensione da parte dello Stato dei patrimoni illeciti accumulati". Azioni che avrebbero "fortemente ridimensionato il potere di Cosa nostra incrinandone la tradizionale struttura verticistica.

"Cosa nostra, continua a essere alla ricerca di una leadership che, dopo la morte di Salvatore Riina nel 2017, non risulta essersi più ricostituita", afferma la Dia.

La mutazione della 'Ndrangheta

Nelle attività di narcotraffico, ad emergere è il rafforzamento della 'Ndrangheta, che ha assunto negli ultimi anni un ruolo di rilievo nei traffici internazionali, tessendo rapporti con importanti organizzazioni criminali in Centro e Sud America, Africa, Stati Uniti e Canada."La crescita esponenziale della delittuosità di tipo transnazionale [...] ha dato un valore aggiunto macrocriminale alle cosche e ai locali presenti in Italia e all’estero", scrive la Dia. La 'ndrangheta, "nata come ordine malavitoso di tipo rituale essenzialmente ed esclusivamente calabrese, da tempo ha oltrepassato i confini regionali, diventando un network criminale capace di agire con grande disinvoltura nei contesti più diversificati, con un’accentuata vocazione verso i comparti economici, finanziari ed imprenditoriali".

"La disponibilità di ingenti capitali derivanti dal ruolo rilevante della ‘ndrangheta nel narcotraffico internazionale" le hanno permesso "di consolidare rapporti con le più importanti organizzazioni criminali omologhe del Centro e del Sud America". Una tappa diventate importantissima negli ultimi anni è l'Africa occidentale, in particolare la Costa d'Avorio, la Guinea-Bissau e il Ghana, "diventate cruciali basi logistiche per i narcos. A questi Paesi si aggiunge di recente anche la Libia". Ma anche negli Stati Uniti e in Canada, "l'infiltrazione criminale della ‘ndrangheta appare oramai compiuta".

Camorra, tra ragazzini sempre più giovani e armi da guerra

Conflittualità in crescita tra i clan ed esponenti giovanissimi caratterizzano il fenomeno camorristico in Campania. Che, ricorda la Dia, "consiste in una pluralità di manifestazioni criminali. Accanto ad associazioni mafiose storiche, dotate di strutture organizzative consolidate e obiettivi crimino-affaristici diversificati, coesistono formazioni delinquenziali minori, prevalentemente di tipo familistico, il cui principale fattore identitario è rappresentato dal territorio. Le province di Napoli e Caserta rimangono i territori a più alta e qualificata densità mafiosa".

Negli ultimi sei mesi a Napoli e provincia "è stata registrata una recrudescenza della contrapposizione tra sodalizi, la cui caratteristica peculiare è rappresentata dalla giovanissima età dei protagonisti e dalla disponibilità di armi, anche da guerra".

"I più recenti esiti investigativi hanno evidenziato un crescente e diffuso interesse per le attività illecite ad alto profitto e con ridotto rischio giudiziario. Lo spaccio di droga, le estorsioni e l’usura permangono tuttavia i settori criminali maggiormente diffusi e più remunerativi per i gruppi camorristici", rileva la Dia.

Nuovi flussi di armi: rischio di riciclaggio da guerra in Ucraina

In aumento i sequestri di armi "anche da guerra'' come ''fucili d'assalto, bazooka e granate'' che riguarda ''tutte le organizzazioni criminali'', sottolinea Carbone.''Il sequestro delle armi è un dato comune a tutti i paesi dell'Unione europea, anche se ci sono difficoltà investigative dei singoli paesi'' a ''collegare la provenienza di queste armi a una certa area geografica''.

Tuttavia, il conflitto Russo-ucraino rappresenta un rischio per traffici illegali di materiale bellico. Il conflitto potrebbe infatti "comportare un flusso di armi da guerra sul territorio nazionale e questo è stato anche sottolineato recentemente da Europol anche se a questo proposito non si hanno delle specifiche evidenze''.