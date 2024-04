Scontro Magliaro-Celestini a La7: "Allora lei è fascista". "Vuole chiamare i carabinieri? Sono fatti miei"

Pesante scambio di battute in diretta a "DiMartedì" alla vigilia del 25 aprile. Nella puntata andata in onda su La7 ieri, 23 aprile, ospiti di Giovanni Floris sono il regista teatrale, attore e scrittore Ascanio Celestini e Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante, ex braccio destro dello storico leader del Msi nonché ex vicedirettore del Tg1.

Celestini parla delle vittime del fascismo e, interrotto a più riprese da Magliaro, sbotta: "Allora lei è fascista. Bocchino dica che è fascista anche il signore, magari è anche contento". "Lo sono e allora? E allora? Con questo cosa vuole fare? Che chiama i carabinieri?", la risposta di Magliaro.

Floris fa fatica a placare gli animi, mentre la deputata di Sinistra italiana Elisabetta Piccolotti incalza: "Perché dice 'fatti miei' alla domanda se è fascista?" "Io le chiedo quante volte mangia a casa?", ribatte Magliaro. "Sono affari miei, io non sono antifascista", scandisce.