Bimbi malati in attesa di un sorriso: l'appello per far finire il loro lockdown infinito

Isabella oggi sorride felice nella sua casetta gialla, un sogno diventato realtà nel giardino di casa. "Quando l'ha vista è stato per lei un momento fortissimo, che l'ha ripagata di tutta la paura, le angosce e il dolore che ha dovuto vivere", ricorda sua madre Roberta. Isabella, 9 anni, ha scoperto quest'anno di avere una malformazione al cervelletto, è stata in ospedale, ha dovuto subire un intervento. Il suo è uno dei quasi 2400 desideri che in 17 anni l'associazione Make a Wish Italia è riuscita a far diventare realtà. La missione della onlus infatti è proprio questa: esaudire i sogni e i desideri dei bambini malati. Un'attività che, come tante altre, ha subito però un'importante battuta d'arresto durante il lockdown a causa della pandemia.

"Felici e più forti": i desideri dei bambini malati diventano realtà

A marzo dell'anno scorso davanti alle immagini dei morti di Bergamo, Make a Wish ha deciso di fare un passo indietro e lasciare spazio a quelle associazioni che si occupavano più direttamente di fronteggiare l'epidemia. Le donazioni sono crollate del 70% ma i sogni dei bambini non possono più attendere: per questo l'associazione ha lanciato una campagna di raccolta fondi per consentire ai 250 bambini il cui sogno nel cassetto è ancora in lista di attesa di tornare a sorridere. "Felici e più forti" è il nome scelto per la campagna (c'è tempo fino al 14 novembre per donare con un sms o una chiamata da rete fissa al numero 45584), ma non solo. Un bambino felice è anche un bambino che affronta meglio il percorso di cura e lo dicono numerosi studi clinici che hanno indagato gli effetti positivi sul benessere psicofisico dei piccoli pazienti quando realizzano il loro sogno.

"Pensate a un bambino malato che fino a pochi giorni prima è stato attaccato a una macchina e si ritrova a prendere un aereo per andare a realizzare il suo sogno. Questo gli dà una carica pazzesca che lo rende più forte e lo aiuta ad affrontare meglio le battaglie che lo aspettano al ritorno. Ci scrivono i genitori, ma anche tanti medici e psicologi ci segnalano i loro pazienti quando vedono che stanno cadendo in depressione e non hanno più voglia di lottare", spiega Sune Frontani, che insieme al marito Fabio nel 2004 ha fondato l'organizzazione in memoria della primogenita Carlotta, scomparsa a soli 10 anni per una grave malattia.

Il viaggio è uno dei desideri più espressi dai bambini, così come l'incontro con personaggi famosi. Tutte cose che, inevitabilmente, sono state complicate dalla pandemia. "Quando è iniziato il lockdown almeno una trentina di bambini avevano già il biglietto aereo in mano e siamo stati costretti a fermare tutto da un giorno all'altro. Ci ha addolorato dover sospendere i sogni dei bambini malati, che già avevano sofferto tanto anche prima della pandemia, loro che spesso sono già abituati ad essere isolati e a indossare sempre la mascherina", ricorda Frontani. Le limitazioni imposte agli spettacoli dal vivo hanno reso difficile anche la realizzazione dei sogni dei bambini che desideravano incontrare i propri beniamini musicali. Far parte di un network internazionale, con alle spalle la "casa madre" statunitense, ha permesso nel tempo alla onlus italiana di realizzare anche i sogni di chi voleva incontrare personaggi famosi stranieri, dai cantanti ("Lady Gaga in pochi anni è stata protagonista di tre, meravigliosi desideri)" alle stelle dell'Nba, ai calciatori come Ronaldo fino addirittura al presidente Trump alla Casa Bianca. Per alcuni di loro c'è una lista d'attesa "e bisogna armarsi di pazienza", dice Frontani, ma con altri l'organizzazione riesce ad essere più veloce. Pochissimi i rifiuti di chi non ha voluto incontrare i bambini malati. Altri, la maggior parte, sono sempre disponibili a regalare un sorriso e un'emozione. "Anche da un giorno all'altro", assicura Frontani.

L'abbraccio di Make a Wish ai bambini e alle loro famiglie

"Quello di Make a Wish è un abbraccio forte che arriva alle famiglie in un momento in cui si fa fatica a vedere la luce, quando è difficile riuscire a ottenere un sorriso e trovare la forza di andare avanti", dice Roberta, la mamma di Isabella. Nel 2009 lei e il marito si erano già rivolti a Make a Wish per regalare un sogno al loro piccolo Marco. Colpito da una neoplasia a due anni, una recidiva a cinque, desiderava diventare cavaliere per un giorno e ci è riuscito, alla festa medievale di Montevettolini. Marco purtroppo non ce l'ha fatta, ma come ricorda Roberta, "Make a Wish è come una grande gomma che a volte riesce a cancellare le cose brutte a cui la vita ti sottopone. Ci hanno dato la possibilità di avere sorta di casetta piena di ricordi dove rifugiarci quando le cose diventano difficili. Quello che fanno non è da meno rispetto a qualunque altra ricerca scientifica".