Malato terminale chiede di poter vedere per l'ultima volta la sua amata cagnolina: l'incontro è commovente

Ha commosso tutti i presenti, e poi i lettori, l'incontro raccontato con parole e immagini sulle pagine social dell'Azienda socio sanitaria territoriale Nord Milano (ASST Nord Milano). Silvano era un paziente ricoverato nel reparto di Medicina dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo per una patologia oncoematologica a rapida progressione.

Consapevole della sua prognosi, il malato terminale aveva manifestato la volontà di rientrare a casa con il supporto delle cure palliative per poter stare in compagnia della propria cagnolina Tota. Non è stato possibile. Gli eventi sono purtroppo precipitati più rapidamente del previsto, non consentendo tale percorso. Così i professionisti del reparto hanno organizzato, grazie ai familiari del paziente, un incontro tra il signor Silvano e la sua Tota.

Un incontro a sorpresa, emozionante per Silvano che, prima di spegnersi, ha potuto salutare la sua amata cagnolina. "Le nostre più sentite condoglianze ai familiari del signor Silvano e un grazie per aver condiviso con noi un amore così grande", scrive su Facebook l'azienda sanitaria.