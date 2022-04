Malta sbarca alla Biennale di Venezia: «Italia più vicina con oltre 21 voli diretti»

Arcangelo Sassolino, Giuseppe Schembri Bonaci e il compositore Brian Schembri sono gli artisti ospiti del Padiglione Malta. È il grande ritorno alla 59esima edizione della biennale d'arte di Venezia di una delle isole più amate del Mediterraneo.

Malta porta all'Arsenale l'opera "Diplomazia astuta" che reimmagina La decollazione di San Giovanni Battista, fondamentale pala d’altare realizzata dal Caravaggio, come un’installazione scultorea immersiva dal potere estremamente metafisico.

I curatori Keith Sciberrasì e Jeffrey Uslip raccontano l’installazione cinetica di Arcangelo Sassolino che, ricorrendo alla tecnologia dell’induzione, produce gocce di acciaio fuso che cadono da una struttura soprastante in sette vasche riempite d’acqua, ognuna a rappresentare un soggetto de La decollazione appunto.

Quello maltese era indubbiamente uno dei padiglioni tra i più attesi a Venezia. Così ci racconta Johann Buttigieg, Chief Executive Officer di Malta Tourism Authority, presente in Laguna nei giorni della vernice della rassegna artistica. Dopo gli anni difficili della pandemia, un ritorno al turismo vero per Malta, che guarda all'arte come rilancio ma punta su tutte le sue grandi bellezze: il sole, il mare ma anche la natura e i prodotti locali. Un vero e proprio "manifesto" per un'isola sostenibile e green, ci spiega Buttigieg in questa video intervista