Maltempo: alluvione in Piemonte e Liguria, allagata Ventimiglia. C'è un disperso

Il maltempo colpisce il Piemonte e la Liguria. Una persona è dispersa tra la Val Roya e il Cuneese mentre altre cinque sono state tratte in salvo: erano rimaste intrappolate nel Tunnel del Colle di Tenda, un valico alpino che separa le Alpi liguri dalle Alpi Marittime. Si trattava di quattro pompieri francesi e un margaro italiano, che i pompieri hanno liberato con una ruspa e sono stati accompagnati a Limonetto, presso la casa cantonale dell'Anas, dove hanno trascorso la notte. Nella zona continua a piovere forte e prosegue il lavoro dei vigili del fuoco.

Maltempo: alluvione in Piemonte e Liguria, c'è un disperso

Il fratello dell'addetto all'allevamento di bestiame risulta disperso. Secondo le prime in formazioni l'uomo è stato trascinato via dalla piena dei fiumi sul versante francese del collegamento. Sono in corso le ricerche, anche con l'ausilio dei pompieri francesi. Intanto il fiume Tanaro, ieri esondato a Garessio, è uscito dagli argini anche a Ceva.

#Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Garessio. Chiuso il valico del Col di Tenda a causa di una frana nel versante francese, potenziato il dispositivo di soccorso con 25 #vigilidelfuoco [#2ottobre 21:15] pic.twitter.com/8fOIhzEPuh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2020

Intanto il fiume Roya è esondato a Ventimiglia allagando diverse strade. Un autobus è rimasto bloccato in via Cavour con l'acqua fino ai finestrini. Molti i danni a locali allagati: un evento che non si ricorda a memoria d'uomo. A provocare lo straripamento sono le copiose piogge scese durante la giornata in val Roya, martoriata dal maltempo soprattutto sul versante francese, dove si segnala il crollo della strada nella zona di Vievola, sulla RD6204 (così prende il nome la statale 20, quando attraversa il tratto francese); una frana nei pressi di Saint Dalmas de Tende. Nella val Roya è crollato il ponte romanico sulla strada statale tra il paese e Saint Dalmas; in Val Vermegnana ci sono state frane ed esondazioni e la stazione sciistica di Limone Piemonte è rimasta isolata per le fortissime piogge.

Piogge intense stanno interessando da alcune ore il Piemonte, in particolare il cuneese dove in poche ore sono caduti fino a 300 mm di pioggia a Limone, ma anche il verbano e il biellese. A causa delle forti precipitazioni, i fiumi stanno registrando un generale incremento dei livelli idrometrici. Nel cuneese si segnalano significativi incrementi nell'alto Tanaro con il superamento della soglia di pericolo nella sezione di Ponte di Nava, superamenti della soglia di guardia sono stati registrati anche per il Corsaglia a Frabosa Soprana e il Vermenagna a Robilante. Nel vercellese il Sesia a Borgosesia, nel vercellese, ha superato la soglia di pericolo mentre valori in crescita ma ancora al di sotto delle soglie di guardia sono registrati nel Mastallone a Varallo, sempre nel vercellese, e il Sessera a Pray, nel biellese. Nel verbano si segnalano superamenti delle soglie di guardia per il torrente Anza e per lo Strona a Gravellona, mentre nel torinese i livelli dell'Orco crescono con valori al momento al di sotto delle soglie.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le prossime ore continueranno a essere caratterizzate da forte e diffuso maltempo sulla regione, con particolare criticità sulle zone al confine con la Liguria e sul settore settentrionale. La persistenza delle precipitazioni porterà a un sensibile aumento dei livelli idrometrici anche nei corsi d'acqua principali. Nel nord Piemonte i livelli di Sesia e Toce aumenteranno fino a superare le soglie di guardia. In crescita anche il livello del lago Maggiore mentre nel torinese i livelli del Po saranno in crescita nella notte. Incrementi più consistenti saranno registrati, invece, per la Dora Baltea. Intanto, vigili del fuoco del comando di Torino stanno andando a rafforzare il dispositivo di soccorso del comando di Cuneo impegnato per fronteggiare il maltempo che ha colpito la valle Vermenagna isolando il colle di Tenda e dell'alta valle. Nucleo sommozzatori, operatori macchine movimento terra e soccorritori fluviali sono in arrivo nelle zone più critiche.