Allerta maltempo con esondazioni e allagamenti al Nord, caldo al Sud: cosa dobbiamo aspettarci oggi e nel weekend

Italia spaccata a metà dal meteo: Nord costretto a fare la conta dei danni per il maltempo e Sud al caldo. Le regioni settentrionali sono in difficoltà per la pioggia, caduta abbondante e senza tregua. A soffrire sono soprattutto Veneto, Lombardia e Friuli. Un uomo è morto nel Comasco. Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio, lo stato di allerta rossa per gran parte del Veneto e di allerta arancione per la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Il presidente del Veneto, Luca Zaia ha dichiarato aperta l'unità di crisi per lo stato di emergenza.

Crolla un ponticello, uomo muore nel Comasco

Un uomo di 66 anni, Mario Porro, è morto a Cantù, nel Comasco. È caduto nelle acque del torrente Serenza a causa del crollo di un ponticello ed è stato trascinato via dalla corrente. Dato per disperso nel pomeriggio di ieri 16 maggio, il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi 17 maggio. Porro era un carrista del Carnevale di Cantù, membro del gruppo dei Bentransema. Era con due amici - salvati dai vigili del fuoco - sopra il piccolo ponte di servizio che permette di manovrare aperture e chiusure delle vasche poste in corrispondenza del torrente Serenza, che in quel punto è chiamato roggia di Galliano.

#Cantù (CO), individuato dai #vigilidelfuoco il corpo senza vita dell’uomo caduto ieri in una roggia ingrossata dal #maltempo: operazioni di recupero in corso



[#17maggio 12:00] pic.twitter.com/N94VZx0m9p — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2024

Le conseguenze del maltempo in Lombardia si stanno lentamente attenuando, ma i vigili del fuoco sono ancora impegnati in centinaia di interventi. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati oltre mille interventi di soccorso in tutta la regione.

#Maltempo, in miglioramento la situazione in #Lombardia: oltre 1.000 interventi in 2 giorni. Perturbazione nel mantovano, 80 interventi per alberi caduti, tetti divelti e allagamenti. A #Lodi (video) #vigilidelfuoco in azione per smottamento a ridosso della SS9 [#17maggio 10:30] pic.twitter.com/4lfxfkMhxh — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2024

Treno merci si rovescia per il forte vento

A Borgo Mantovano (Mantova) un treno merci è finito fuori dai binari per il forte vento. A renderlo noto, postando una foto su Facebook, è il sindaco Alberto Borsari. "In tanti anni di sindaco non avevo mai visto i treni rovesciati per effetto del vento. Scene incredibili - scrive - anche nelle vicine abitazioni in via Roma Sud a Villa Poma con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Tantissime vie e scantinati allagati, così come la rsa a Revere. Situazione davvero pesante. Per fortuna non si è fatto male nessuno".

Esondazioni e allagamenti in Veneto

In Veneto in due giorni i vigili del fuoco hanno compiuto circa duemila interventi. Le criticità maggiori sono nel Padovano per l'esondazione del torrente Muson dei Sassi a Camposampiero ed è stato necessario evacuare sette abitazioni. Necessario 'intervento di squadre dei vigili del fuoco, con soccorritori fluviali del comando di Padova, Vicenza, Belluno e Venezia. In azione anche un mezzo anfibio dal comando di Verona, personale e mezzi dai comandi dell'Emilia-Romagna.

Allagamenti anche a Castelfranco Veneto per l'esondazione del torrente Avenale. Disposta la chiusura delle scuole.

(Video di TrevisoToday)

Allagamenti anche a Quarto d'Altino, Altivole, Casier, Fonte, Mogliano Veneto. Ad Asolo una frana ha isolato un intero quartiere.

A Venezia piazza San Marco si è allagata e acquazzoni si sono abbattuti anche su Mestre. Come si legeg su VeneziaToday, il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, ha annunciato la chiusura delle scuole e invitato la popolazione a spostarsi solo se necessario. A Noale sono chiuse la primaria e la secondaria, oltre alla primaria di Briana; aperte, invece, la materna statale di Noale e le scuole di Cappelletta e Moniego. Anche a Mira è stata disposta l'interruzione delle attività scolastiche in due sedi, la Rodari e la Peter Pan.

Zaia: "Sono state 48 ore devastanti"

Per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sono state 48 ore "devastanti e importanti. Abbiamo avuto di tutto". A Radio 24 Zaia spiega che lo scenario "è da stato di emergenza e spero che il Governo lo dichiari velocemente". Il maltempo ha messo in difficoltà "centinaia di famiglie, ieri 200, oggi molte di più: non ci sono sfollati, ma famiglie con l'acqua in casa". Zaia sottolinea che senza il ricorso ai bacini di laminazione (usati per ridurre la portata durante le piene di un corso d'acqua, ndr) Vicenza sarebbe finita allagata: "Non ho idea della dimensione del disastro che ci sarebbe" ora. Vero è anche che i bacini sono dimensionati per "eventi straordinari, ma non a questi livelli". In altre parole, il cambiamento climatico "ci impone di rivedere il modello perché abbiamo capito che le bombe d'acqua sono il vero problema": ora si deve fare i conti con "acquazzoni equatoriali a cui non siamo abituati".

Pioggia record in Friuli

Pioggia record anche in Friuli, dove sono ancora attesi temporali. Sono stati segnalati allagamenti nei comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Chions, Sesto al Reghena, Zoppola, Camino al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, Azzano Decimo, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone. Al numero unico di emergenza solo nella giornata di ieri 16 maggio sono arrivate 150 richieste di soccorso e i vigili del fuoco di Pordenone hanno effettuato una quarantina di interventi.

Le previsioni meteo per il weekend

Anche nel weekend l'instabilità sarà la nota dominante sul fronte meteo. Gli esperti di 3bmeteo spiegano che l'anticiclone sta tentando una timida rimonta dalle basse latitudini mediterranee verso l'Italia, ma non sarà abbastanza decisa

Nella giornata di sabato dobbiamo aspettarci pioggia sull'arco alpino, sulla pianura piemontese, ma anche su basso Lazio, Abruzzo, Sicilia e bassa Calabria. In Sardegna tempo stabile e più soleggiato.

Anche domenica saranno possibili precipitazioni al Nord e al Centro con qualche pioggia al mattino sulle regioni tirreniche, in estensione in giornata a Umbria e regioni adriatiche, anche in forma temporalesca. Al Sud aumenta la nuvolosità già al mattino su Sicilia e regioni tirreniche, con piogge e rovesci anche temporaleschi in intensificazione al pomeriggio e in sconfinamento alla Puglia. Anche in Sardegna ci sarà un'alternarsi di precipitazioni e schiarite.