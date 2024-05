Emergenza maltempo in Lombardia e Veneto: le previsioni aggiornate. Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna

Pioggia battente, fiumi esondati, allagamenti, vigili del fuoco mobilitati. Ecco Lombardia e Veneto bersagliate dal maltempo, che sta creando pesanti disagi. Immagini che arrivano a un anno esatto di distanza dall'alluvione in Emilia Romagna. Territori diversi, ma ancora una volta il maltempo spaventa.

Le regioni con l'allerta maltempo

Sulla Lombardia ancora oggi 16 maggio c'è l'allerta arancione per il maltempo, estesa anche al Friuli Venezia Giulia. Allerta gialla invece su Emilia Romagna, Veneto, Marche, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige.

ùPer la giornata di domani, venerdì 17 maggio, la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa in diverse aree del Veneto. Arancione in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e altre aree del Veneto stesso. Allerta gialla in ulteriori zone di queste tre regioni e del Piemonte.

Lombardia sott'acqua

Sono stati oltre 500 gli interventi effettuati da ieri 15 maggio dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano in città e nell'hinterland. Disagi lungo tutta la Martesana, nella zona Nord di Milano, dove il Naviglio è uscito dagli argini creando gravi problemi. Il Centro operativo comunale della Protezione civile monitora i livelli idrometrici dei fiumi e coordina gli interventi. La vasca del Seveso è stata in parte svuotata per consentire, qualora le piogge lo rendessero necessario, di tornare a riempirsi delle acque del fiume per scongiurare esondazioni in città.

Un albero è caduto sulla rete aerea dei tram 2 e 14 costringendo a interrompere, temporaneamente, il servizio.

Ancora difficoltà tra San Donato Milanese, Melegnano, Linate, Pieve Emanuele, Locate Triulzi e Peschiera Borromeo, tutte colpite dalle esondazioni. Numerose le aziende agricole chiuse.

#Maltempo, dopo oltre 24 ore fatti 724 interventi tra #Milano (358), #MonzaBrianza (200), #Padova (121) e #Rovigo (45). 232 #vigilidelfuoco al lavoro con 77 mezzi. Al momento la situazione in Lombardia è migliorata, decine di interventi da eseguire nel padovano [#16maggio 12:00] pic.twitter.com/4c7Ush3E32 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2024

A Bellinzago Lombardo le scuole oggi sono chiuse e l'acqua si ritira ma lentamente, continuando a occupare strade, marciapiedi, cantine e androni. A Ponte Lambro diversi edifici sono rimasti senza luce e sono in funzione i gruppi elettrogeni.

(Nel video il sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco su Bellinzago Lombardo, fonte vigili del fuoco su X)

Frane e allagamenti in Veneto

Anche il Veneto è sott'acqua. Il centralino dei vigili del fuoco suona incessantemente per richieste di soccorso: soprattutto per allagamenti, smottamenti e per alberi pericolanti. Nella provincia di Verona, il maltempo ha creato disagi soprattutto nella zona di San Bonifacio e Soave dove sono intervenuti anche i sommozzatori di Vicenza per aiutare degli automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso.

A Padova particolarmente colpiti i comuni di Montagnana e Casale di Scodosia. Una frana ha invaso la strada a ridosso delle mura della Rocca di Monselice. Smottamenti e frane nella zona dell'Alto Vicentino nei pressi di Schio.

(Video di PadovaOggi)

"Un'alluvione così a metà maggio non ce l'aspettavamo. È un fenomeno eccezionale per la stagionalità e per le sue caratteristiche: acquazzoni intensi in pochissimo tempo, che non permettono uno sgombero dell'acqua superficiale di andarsene con velocità. Siamo in oggettiva difficoltà. Si è di fronte a un fatto inusuale, non programmato", dice il presidente della Regione, Luca Zaia.

Decretato lo stato di emergenza, si è già al lavoro per ripristinare i danni, specie per lo sfondamento di numerosi argini. Zaia rivolge una "preghiera ai cittadini perché siano prudenti", chiede di "evitare di uscire e di fare lunghi percorsi", di non trovarsi in mezzo a un acquazzone o in una strada che si allaga almeno fino a domani. "Fate movimenti per lo stretto necessario", dice, ma "senza diffondere allarmismo" e ribadendo che non si devono andare a fare foto lungo gli argini ai fiumi in piena.

Maltempo in Veneto, stop ai treni

Per il maltempo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Vicenza e Padova. Trenitalia precisa che "i treni alta velocità, euronight e regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Alcuni treni alta velocità ed euronight possono essere instradati sul percorso alternativo tra Padova e Verona via Castelmaggiore e Poggio Rusco, con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti; non fermano a Vicenza. I passeggeri diretti a Vicenza possono utilizzare da Verona Porta Nuova i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.I passeggeri in partenza da Vicenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia".

Il treno FR 9713 Udine (6:15) - Milano Centrale (10:15) viaggia con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti.

Bonaccini: "L'Emilia Romagna aspetta i rimborsi per l'alluvione"

Intanto l'Emilia Romagna, un anno dopo l'alluvione, si scopre ancora ferita. Oltre alle 17 vittime, il bilancio è di 8,5 miliardi di danni certificati ai privati, a infrastrutture, alle imprese, al settore agricolo. Decine di migliaia gli sfollati. Si sta lavorando al "Piano speciale" definitivo per la ricostruzione, che verrà approvato dalla struttura commissariale entro giugno.

Il governatore Stefano Bonaccini torna a pungere il Governo. "Dobbiamo avere fiducia, ma dopo un anno di risorse per i rimborsi ne ne sono arrivate pochissime", ha detto tornando a fare il punto della situazione a Radio Capital. Di risorse per la ricostruzione pubblica "ce ne sono parecchie, oltre 3,5 miliardi", ricorda Bonaccini, sottolineando però che per quanto riguarda i 1,2 miliardi di Pnrr, in scadenza nel 2026, "non c'è ancora il decreto". Insomma per ricostruire i soldi "ci sono e ci sarebbero, il problema è che manca in molti Comuni, che devono fare gran parte dei lavori della parte pubblica, il personale adeguato".