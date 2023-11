Mamma vuole lanciare la sua bambina dal ponte: salvata da una telefonata

Due neonati morti a distanza di un anno l’uno dall’altro. Il sospetto degli inquirenti sulla madre: potrebbe averli soffocati. Ci sono notizie che mai nessuno vorrebbe leggere. Come quelle su Monia Bortolotti, la giovane madre di Pedrengo in provincia di Bergamo, accusata di duplice infanticidio per la morte della figlia Alice di 4 mesi e, un anno dopo, per quella del figlioletto Mattia, due mesi appena. Inizialmente si era pensato che i neonati fossero deceduti per cause naturali. Ma poi il destino del secondo figlio e alcune analogie con il primo caso hanno fatto scattare le indagini.

Di storie come questa ce ne sono tante. Troppe. Come quella di Maria (nome di fantasia) che aveva deciso di gettarsi da un ponte con la propria figlioletta perché convinta, nella sua testa, che la piccola avesse una gamba più corta dell’altra. "Le ha salvate una telefonata", racconta a Today.it Gabriella Salvatore, criminologa dell'associazione Salvamamme, invitandoci a non demonizzare queste donne. Perché, dice, "non sono mostri".

La storia di Maria e della depressione post parto

"Il 15 di agosto di qualche anno fa ci ha chiamato una signora dicendo che sua figlia aveva una gamba più corta dell’altra e che stava andando a buttarsi da un ponte con la bambina in braccio – rivela Gabriella Salvatore – Era una donna che aveva una visione della realtà distorta. La bambina non aveva questi problemi. Però lei si è ritrovata da sola nel pieno della sua depressione post partum", spiega la criminologa dell’associazione e ricorda che circa il 70 per cento delle donne viene colpita da questa condizione nella prima settimana dal parto. "Per qualcuna – aggiunge – passa velocemente, ma per qualcun altra che ha delle problematiche di tipo psichiatrico rimane una ferita. Questa donna si era sentita sola, smarrita. I suoi parenti erano in vacanza, il marito lavorava tutto il giorno in un ristorante".

Maria e la sua piccina si sono salvate grazie a una telefonata: quella fatta all’associazione Salvamamme che da anni sostiene le donne nei momenti più difficili della gravidanza, del parto e durante i primi anni di maternità. "Fortunatamente nel momento in cui ha chiamato, ha risposto la psicologa: prima di tutto abbiamo creato attorno a lei un senso di tranquillità, poi la reindirizzammo a una neuropsichiatra. Arrivammo nel momento giusto con le parole giuste, per farle capire che non era sola e che non era sbagliato chiedere aiuto. La signora è stata curata. Adesso sono passati degli anni, la bambina è cresciuta, stanno bene. Vuol dire che se si crea attorno a queste donne una rete di supporto e se i servizi vengono attivati nel modo giusto, sia prima che durante le necessità, tante situazioni possono essere cambiate".

Monia Bortolotti e i segnali di un possibile disagio

Qualcosa poteva essere fatto anche nel caso di Monia Bortolotti, sostiene la criminologa: "Un’amica ha raccontato di aver notato che qualcosa non andava. Il marito le è stato accanto, ma probabilmente ha minimizzato". In effetti la ragazza di Bergamo alcuni segnali di un possibile disagio li aveva lanciati. Il secondo figlio aveva già rischiato di soffocare, per questo era stato ricoverato 50 giorni prima della sua morte. Per la donna si era trattato di un'apnea dopo la poppata, ma ora gli inquirenti temono si sia trattato di un tentativo di schiacciarlo (nella foto sotto, il biglietto di una mamma accusata per la morte del suo bimbo).

Poi ecco la volta in cui l’infermiera era dovuta intervenire perché aveva sentito il neonato piangere troppo forte. E aveva trovato la mamma che stringeva con forza il piccolo al petto. Un comportamento anomalo, prontamente segnalato ai superiori, che aveva fatto scattare l’intervento dei servizi sociali. Lo psicologo e lo psichiatra non riscontrarono patologie, ma consigliarono ai familiari di non lasciare sola la mamma con il bambino. Monia, detta Mia, però quella mattina raccontò al compagno e al padre adottivo che sarebbe andata a trovarla un’amica, forse proprio per restare sola visto che poi di questo appuntamento non si è trovata traccia. Quello che è successo dopo rimane inspiegabile.

"Non sono pazze, non chiamatele mostri"

"I figlicidi sono sempre esistiti. Nell'Ottocento c’erano anche casi più cruenti. Adesso però c’è un occhio più attento – spiega la criminologa – La mente umana è complicata e non serve a niente dare tutta la colpa alla follia della persona, oppure chiedere pene esemplari".

Per Gabriella Salvatore è sbagliato dire o pensare che queste donne siano "pazze, perché sono tanti i contesti che possono creare disagi e problemi. Non bisogna demonizzarle perché sentono una difficoltà nel gestire il figlio. Sono donne che spesso hanno bisogno di parlare con qualcuno e che devono essere accompagnate in un percorso".

"Tante donne ci dicono che sono sole – aggiunge la criminologa – che hanno bisogno di aiuto, di sostegno in questo percorso. Sono disinformate, hanno paura, vergogna, spesso pensano di dover corrispondere all’idea sociale della donna e della madre perfetta. Dobbiamo distruggere la paura di sentirsi madri non adeguate altrimenti rischiamo continuamente di avere storie come queste. Cambiare la cultura è un lavoro lungo ma da qualche parte bisogna pur cominciare".

I figlicidi molto spesso nascono nella solitudine, nella povertà. Sicuramente non c’è una sola motivazione che spinge le madri a uccidere i propri figli: "È un problema multifattoriale, ci sono tante concause", sottolinea Gabriella Salvatore. Ma quali?

La lunga lista di figlicidi: uno ogni due settimane

Ogni due settimane un genitore uccide un figlio. Dal 2010 abbiamo assistito a 473 figlicidi (rapporto Eures con dati fino al 2019), oggi potremmo aver già superato le 500 vittime innocenti. Di questi circa 85 sono infanticidi, ossia riguardano bambini di età inferiore a un anno.

Ma cosa scatta nella testa di un genitore per portarlo a compiere un gesto considerato 'contro natura'? Madri e padri che uccidono i figli sono spesso depressi o affetti da disturbi psichiatrici (34,3 per cento dei casi, dati Eures dal 2010 al 2021), con la percentuale che sale al 54,2 per cento quando è la madre a commettere il crimine. A volte invece le mamme e/o i papà lo fanno perché il figlio è indesiderato oppure come atto di vendetta nei confronti dell’altro genitore (sindrome di Medea). Nel 14,6 per cento dei casi infatti c’è di mezzo una separazione tra coniugi. Proprio come successo a Mesenzana e Mozzarone nel Veronese a inizio 2022, quando a uccidere sono stati i padri dopo la fine della storia con la madre dei loro figli.

Si uccide la propria prole anche dopo una lite o per denaro, ma questi crimini si registrano quasi sempre quando la vittima è maggiorenne. Altre volte, invece, i genitori compiono questo disperato atto perché si rendono conto che non riescono più a prendersi cura dei propri figli, a sostenere le loro fragilità fisiche e mentali oppure la loro dipendenza da droghe e alcool.

Al di là delle motivazioni, i figlicidi sono commessi nella maggior parte dei casi dai papà (64,2 per cento) mentre quando si ha a che fare con bambini sotto i 5 anni il rapporto si capovolge. A compiere infanticidi o neonaticidi, ossia omicidi di bambini nelle prime 24 ore di vita, sono quasi sempre le madri (35 casi su 39).

I casi mediatici più seguiti

A livello mediatico molti i casi che hanno fatto scalpore, come l'ultimo avvenuto a Santa Maria a Vico (Caserta). Aurora, 45 giorni, è stata trovata morta nella culla: aveva un trauma cranico, ematomi su tutto il corpo e scottature provocate dal bagnetto troppo caldo. Sembra però che la neonata non sia morta a causa delle ustioni: secondo chi indaga il papà l’avrebbe colpita con violenza, tanto da romperle parte del cranio e del viso. La piccola è stata lasciata morire in culla. Emanuele Savino, 26 anni, e Anna Gammella, 19 anni, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario.

Poi c'è il caso del piccolo Loris, 8 anni, trovato morto in un canalone dopo che la mamma, Veronica Panariello, ne aveva denunciato la scomparsa. Per il delitto di Santa Croce Camerina, avvenuto a novembre 2014 in provincia di Ragusa, la donna sta scontando una pena di 30 anni di reclusione. Questa terribile storia continua a suscitare interrogativi, perché a nove anni dal delitto la madre non è ancora riuscita a confessare il movente.

Ma il più controverso di tutti è il delitto di Cogne, quello in cui nel gennaio 2002 perse la vita il piccolo Samuele, 3 anni. La madre, Annamaria Franzoni, è tornata libera dopo aver trascorso 6 anni in carcere e 5 ai domiciliari, estinguendo in anticipo la pena di 16 anni per buona condotta.

