"Vomito e vertigini, la mascherina fa male": follia delle mamme no mask davanti alle scuole

Mamme no mask scatenate. “Sono in aumento i casi di bambini a scuola che a causa della mascherina al banco presentano: mal di testa – mal di pancia – nausea – vomito – vertigini – vista offuscata”. Così si legge in un volantino distribuito ieri in alcune scuole di Ferrara e Argenta. Si tratta ovviamente di un mucchio di sciocchezze, ma tant’è.

A segnalare il blitz delle mamme è stato tra gli altri il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, che su facebook scrive: “Il volantino che vedete in foto è stato distribuito questa mattina all'ingresso delle scuole di Argenta. Le informazioni che sono riportate NON son assolutamente verificate da alcuna autorità competente. Le mascherine ci tutelano, non sono pericolose, e dobbiamo portarle. Capisco le preoccupazioni di tutti e capisco anche che non sia bello non poter vedere il viso del proprio bimbo, ma lo stiamo provando a scuola: i protocolli tengono e le mascherine, insieme al comportamento rispettoso di tutti, fanno la loro parte. Questa sera vi darò un aggiornamento sulla situazione nelle nostre scuole. È faticoso, è logorante, ma è importante che continuiamo a essere rispettosi delle regole”.

Il volantino è firmato dal gruppo facebook “Il popolo delle mamme” che su facebook conta circa 850 follower che rilanciano tutte le teorie negazioniste più in voga. Dalle fantomatiche cure contro il virus che per qualche recondito motivo il governo ci nasconde, ai presunti (molti presunti, anzi inesistenti) danni che provoca la mascherina, perché, si legge nel volantino “chi copre naso e bocca, respira eccessiva anidride carbonica”.

Blitz anche davanti alla scuola Jean Piaget di via Arno a Bologna, dove come racconta “Il resto del Carlino” si sono vissuti momenti di tensione.

“Alle 8, ‘si sono presentati due uomini e una donna senza mascherina: uno dei due aveva addirittura un casco da moto con la visiera calata", racconta una mamma. Il trio si mette a distribuire volantini del fantomatico ’Il popolo delle mamme’, gruppo Facebook chiuso che conta meno di un migliaio di iscritti. Il foglietto è un invito a non far indossare la mascherina ai bambini. ‘Care mamme, cari papà, cari nonni sapevate che: sono in aumento i bambini a scuola che, a causa dell’eccessivo utilizzo della mascherina al banco, presentano i seguenti sintoni’".

Ci sarebbe stato anche un aspro confronto con alcuni genitori, tanto che a riportare la calma è intervenuta la polizia. Ma dal “popolo delle mamme” non demordono. “Prendiamoci per mano e combattiamo a pugno duro i Dpcm anticostituzionali” si legge nel volantino.