Mandorle ritirate dai supermercati: i marchi e i lotti interessati

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di diversi lotti di mandorle per possibile presenza di aflatossine. Questi i prodotti ritirati:

Mandorle sgusciate contenute in vaschette compostabili 200-400 grammi, con marchio 'I&D Srl' e prodotte da Almendras Lopez' con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Na). I lotti ritirati sono i 279/22, 280/22, 295/22

Mandorle Movida catering prodotte da Almendras Lopez (secchiello di plastica da 1000 g) con lotti di produzione 277/22, 291/22;

Mandorle Movida catering prodotte da Almendras Lopez (secchiello di plastica da 700 g) con lotti 270/22 e 294/22; 273/22;

Dattilo (bustine da 40 g) con lotti di produzione 277/22; 290/22.

Il prodotto, spiegano dal ministero della Salute, non deve essere consumato, ma riportato al punto vendita. Le aflatossine, si legge sul sito dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, "sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido". Si tratta di sostanze che possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta.