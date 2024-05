Manifestanti pro-Palestina occupano binari della stazione di Bologna: treni bloccati

Un'azione che lascerà probabilmente spazio a polemiche. Un centinaio di giovani manifestanti pro-Palestina hanno bloccato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, i binari della stazione Centrale di Bologna impedendo la circolazione di alcuni treni. A quanto si è appreso l'occupazione ha riguardato i binari che vanno dal primo al sesto. A seguito della presenza sulla sede ferroviaria è stata sospesa la circolazione, per motivi di sicurezza, sulla linea tradizionale. La linea Alta Velocità, che scorre dalla stazione sotterranea, invece, non ha subito interruzioni.

L'occupazione dei binari è terminata dopo circa un'ora, terminando dopo le 20 di martedì 28 maggio, ma ha comunque causato ritardi diffusi e alcune cancellazioni di corse. "Israele stato terrorista e assassino" avrebbero gridato in coro i circa mille attivisti presenti che hanno invaso i binari e le banchine di aspetto. "Abbiamo portato la nostra rabbia qui, portatela in tutta la città" hanno scandito alcuni manifestanti. "Abbiamo dimostrato che possiamo bloccare i treni di tutta Italia, se genocidio continua blocchiamo tutto" tra i cori uditi in stazione.

I manifestanti hanno lasciato la stazione proseguendo la protesta in giro per la città. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, l'azione ha causato ritardi fino a 95 minuti, con la cancellazione di alcuni treni.