Adunata dei "Fasci di combattimento", Piantedosi non blocca la manifestazione: tensioni in piazza

Fra le proteste del Pd e dell'Anpi, si è aperta regolarmente oggi 25 marzo 2023 a Nettuno la manifestazione organizzata la al Campo della Memoria di Nettuno, in provincia di Roma, al cimitero militare dedicato ai marò del battaglione Barbarigo e agli altri combattenti della Repubblica sociale italiana, per celebrare la fondazione dei Fasci di combattimento e il trentesimo anniversario della realizzazione del cimitero. ''L'occasione sarà dedicata alla celebrazione dei trent'anni del Campo, sacrario dove riposano i Leoni del Barbarigo ed i giovani eroi che difesero Roma dallo sbarco angloamericano. La memoria si onora con l'azione'' si legge sul sito degli organizzatori, che hanno promosso l'iniziativa con lo slogan 'Primavera di bellezza'.

La contromanifestazione dei partigiani

In contemporanea, in piazza a Nettuno, davanti al Comune, si svolge una contromanifestazione organizzata dall'Anpi ''in risposta alla vergognosa rievocazione. Saremo in piazza per la difesa e l'applicazione della Costituzione nata dalla Resistenza e per ribadire che la città di Nettuno, Medaglia d'Oro al Merito Civile per le sofferenze subite dalla popolazione durante l'occupazione nazifascista e per il contributo dato alla Lotta di Liberazione, non deve e non può subire questo oltraggio''.

''Oggi sul lungomare G. Matteotti le antifasciste e gli antifascisti hanno risposto alla provocazione fascista in una piazza per la difesa e l'applicazione della Costituzione nata dalla Resistenza'' afferma l'associazione dei partigiani.

Nei giorni scorsi il Partito Democratico aveva chiesto con una interrogazione urgente al ministro dell'Interno Piantedosi di vietare la manifestazione ''perché apologetica del fascismo e incompatibile con i principi costituzionali e legislativi del nostro ordinamento''.

Il Comune: "Mai data autorizzazione"

Il Commissario straordinario che amministra il Comune di Nettuno non ha autorizzato alcuna manifestazione al Campo della Memoria, il cimitero militare dove riposano i caduti della Repubblica di Salò, ma ha anzi respinto la richiesta dei richiedenti invitandoli a inoltrarla al ministero della Difesa. Si legge così infatti in un post del 21 marzo scorso sulla pagina Facebook della Gestione commissariale del Comune di Nettuno.

"In relazione alla nota dell'Anpi datata 21/3/23 riportata da vari organi di stampa - si legge nel post - relativa a una asserita autorizzazione a fare svolgere presso il Campo della Memoria sito in Nettuno una commemorazione in ricordo del 23 marzo 1919, data di fondazione dei Fasci di Combattimento, si sottolinea che alcun atto è stato emesso. Alla associazione richiedente il nulla osta allo svolgimento della cerimonia - viene spiegato - è stato fatto presente con lettera del 13 marzo scorso, che 'eventuali richieste di manifestazioni vanno inoltrate al ministero della Difesa".

