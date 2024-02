La manifestazione per Navalny oggi

Si terrà oggi lunedì 19 febbraio in Campidoglio a Roma la fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione. La politica aderirà senza eccezioni all'iniziativa lanciata da Azione. Se la scaletta della manifestazione è in via di definizione l'unica certezza è che non ci sarà nessun simbolo di partito. Sarà in piazza Elly Schlein con una delegazione del Pd, incluso il sindaco Roberto Gualtieri, ci saranno gli altri partiti di opposizione, ovviamente Azione ma anche M5s, Iv (non Matteo Renzi, a Latina per la presentazione del suo libro), Avs, +Europa, Psi. Ed esponenti di FdI, Lega, FI e Nm, oltre ai sindacati Cgil, Cisl e Uil e alla Fondazione Bellisario.

La risposta bipartisan "è un ottimo segnale in un Paese purtroppo molto conflittuale", per Calenda che la auspicherebbe "anche su sanità e salari". Il leader di Azione ha pensato l'iniziativa in Campidoglio come un modo per ribadire che "gli italiani, indipendentemente dall'inclinazione politica, tengono alla democrazia e alla libertà", mentre la Russia "oggi purtroppo è una dittatura imperialista pericolosa". In procinto di andare in Ucraina per il secondo anniversario della guerra, l'ex ministro è convinto che la politica debba "far capire a Putin che si deve fermare, o prima o poi attaccherà un Paese baltico ed entreremo in conflitto diretto. Dobbiamo essere duri adesso. La storia ci ha insegnato che i dittatori o capiscono che c'è una reazione o non si fermano".

Sempre oggi la moglie dell'ex dissidente russo Yulia Navalnaya è attesa al Consiglio Affari esteri Ue di Bruxelles. "I ministri dell'Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia" e "onoreranno" la memoria di Navalny, ha annunciato sui social il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell.

Navalny è stato il leader dell'opposizione più importante della Russia e ha ottenuto un enorme seguito mentre conduceva una campagna contro la corruzione sotto il presidente Vladimir Putin. Nelle ore successive all'annuncio della morte del marito, Navalnaya, che non lo vedeva da due anni, ha affermato di ritenere Putin personalmente responsabile. Ha invitato la comunità internazionale a "unirsi e sconfiggere questo regime malvagio e terrificante". Per il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che parteciperà al consiglio Affari esteri Ue, le parole di Navalnaya "ci faranno sentire la minaccia che pesa sui cittadini russi e su ogni regione della nostra Europa", dove "la violenza, la brutalità e la guerra sono state restituite in modo vergognoso e irresponsabile".

I lividi sul corpo di Navalny

Non si sa ancora dove si trovi il corpo di Alexei Navalny e nemmeno perché sia morto. Attorno alla fine "già scritta", come sostengono alcuni, del principale oppositore di Putin aleggiano tantissimi punti interrogativi, che molto probabilmente non troveranno mai risposte. Alla madre Lyudmila è stato detto che il figlio è morto per colpa di una "morte improvvisa", difficile da accertare e che il corpo di Navalny si trovava nell’obitorio di Salekhard, in Siberia. Ma una volta lì le hanno comunicato che non avevano loro la salma.

Alexey’s mother and his lawyers arrived at the morgue early in the morning. They were not allowed to go in. One of the lawyers was literally pushed out. When the staff was asked if Alexey’s body was there, they did not answer — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024

Le ultimissime notizie invece confermano che il corpo di Alexei Navalny si trova all'ospedale di Salekhard.

Il paramedico avrebbe detto anche che sul cadavere dell’oppositore russo sono stati individuati lividi forse provocati da convulsioni e uno compatibile con il massaggio cardiaco. Le condizioni di salute di Navalny erano peggiorate durante i tre anni di carcere, dove aveva lamentato di non aver ricevuto cure mediche e aveva trascorso quasi 300 giorni in isolamento. Al momento del suo arresto nel gennaio 2021 aveva trascorso mesi a riprendersi da un attacco con agenti nervini. Ma, nonostante tutto, sembrava essere relativamente di buon umore e in salute in un video del tribunale risalente a solo un giorno prima della sua morte. La madre Lyudmila, ha detto che suo figlio era "vivo, sano e felice" quando lo ha visto l'ultima volta il 12 febbraio. Il primo comunicato del servizio penitenziario federale di Jamal sosteneva che Navalny si fosse sentito male "dopo una passeggiata" e che aveva perso conoscenza "quasi immediatamente. È deceduto dopo trenta minuti di tentativi di rianimazione". Colpa di un trombo, scrivevano i media governativi. La causa di morte in carcere più diffusa: e la più difficile da dimostrare. Ma anche sulla passeggiata "a meno 30" non ci sono certezze.

A Mosca molte persone continua a ricordare Alexei Navalny deponendo fiori ai piedi del Muro del Dolore, un monumento dedicato alle vittime della repressione sovietica. Nei giorni scorsi ci sono state molte manifestazioni pro Navalny nelle principali città russe, durante le quali sarebbero stati fermate più di 400 persone.

Anche a Milano "una dozzina di persone" che hanno deposto fiori sotto la targa di Anna Politkovskaya "si sono trovati lì degli agenti che le hanno identificate", ha denunciato sui social il senatore del Pd Filippo Sensi, annunciando un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Chiederemo conto di che Paese siamo".