La manifestazione no vax e no green pass è un flop: "Sono più i poliziotti"

Sono poche decine le persone radunate a piazza Venezia nel centro di Roma per protestare alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto di ingresso nei posti di lavoro per gli over 50 senza super green pass. La manifestazione, che avrebbe dovuto svolgersi al Circo Massimo, si è spostata poi all'altare della patria su indicazione degli organizzatori su Telegram. L'angolo all'incrocio con piazza San Marco e davanti al Campidoglio è stato presidiato dalle camionette della polizia. Non si segnalano criticità. Nervosismo tra i manifestanti presenti. "Siamo pochi, siamo pochi. Ognuno doveva portare cinque persone, ma qui non c'è nessuno. Ci hanno preso in giro", ha spiegato una donna presente sul posto. "C'è più polizia rispetto a noi. Ci siamo pure organizzati per essere quattro gatti", ha commentato un'altra manifestante.

Avevano promesso una "marcia su Roma", con un milione di persone. Invece è stata poco più di una passeggiata quella che si è svolta stamattina, lunedì 14 febbraio, in occasione della mobilitazione no vax e no green pass guidata da Antonio Pappalardo. L'appuntamento era a Circo Masssimo, dalle 10 alle 13, ma oltre al dispiegameno di forze dell'ordine non si è visto nessuno. Quindi i manifestanti hanno iniziato a radunarsi sotto l'altare della patria, ma erano poco meno di un centinaio. Presenti anche alcuni esponenti di Forza Nuova.

Intorno alle 12 l'arrivo del leader dei gilet arancioni, Antonio Pappalardo: "Dovevamo essere un milione ma le persone non sono venute per paura di essere bloccate". Malgrado l'evidente flop della manifestazione, l'area intorno a piazza Venezia è rimasta blindata per ore, con il traffico deviato anche per gli autobus di linea.

Immagini Veronica Altimari/RomaToday