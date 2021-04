"Io apro": la diretta della manifestazione a Roma

I manifestanti si sono dati appuntamento alle ore 14:50 a piazza San Silvestro per muoversi in corteo verso Montecitorio. Chiuse dalla Polizia le strade attorno ai Palazzi a cui puntano i manifestanti, anche attraverso il dispiegamento di blindati per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti.

Momi El Hawi, ristoratore leader del movimento IoApro, è giunto in piazza San Silvestro con le manette ai polsi. "Non ci fermeremo finche' tutte le attivita' saranno aperte - ha aggiunto - non diamogli nessuna possibilità di dire che siamo violenti. Non siamo persone violente". In manette sono arrivati in piazza anche altri organizzatori della manifestazione di Roma.

Alcuni manifestanti si stanno muovendo verso il cordone di sicurezza che sigilla piazza San Silvestro a Roma. Al grido "riaperture subito" anche alcuni militanti di Casapound hanno raggiunto piazza San Silvestro per la manifestazione non autorizzata di "IoApro". "La paura di morire non ci sta facendo vivere" recita uno striscione esposto.