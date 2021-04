Io Apro, la sfida della piazza: a Roma la manifestazione non autorizzata

I manifestanti si sono dati appuntamento alle ore 14:50 a piazza San Silvestro per muoversi in corteo verso Montecitorio. Chiuse dalla Polizia le strade attorno ai Palazzi

Elicottero in volo sul centro storico di Roma e blindatura delle vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato: c'è un clima di tensione mentre cresce l'attesa per la manifestazione 'Io apro', con ben 130 pullman in arrivo da tutta Italia per protestare contro il prolungamento delle misure anti contagio che limitano l'apertura degli esercizi commerciali fino a maggio.

Chiuse dalla Polizia le strade attorno ai Palazzi a cui puntano i manifestanti, anche attraverso il dispiegamento di blindati per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti.

Aggiornamento 15:18 : in piazza San Silvestro, a due passi da palazzo Chigi, ci sono un migliaio di persone. Forte la tensione con la polizia che blocca la partenza del corteo. I manifestanti, alcuni con le manette, e le mani alzate chiedono di andare verso Montecitorio. Bombe carte dalla testa del corteo mentre la polizia procede con piccole carice di alleggerimento.

Qui il video di Stefano Pagliarini in diretta da piazza San Silvestro

Alcuni manifestanti si stanno muovendo verso il cordone di sicurezza che sigilla piazza San Silvestro a Roma. Al grido "riaperture subito" anche alcuni militanti di Casapound hanno raggiunto piazza San Silvestro per la manifestazione non autorizzata di "IoApro". "La paura di morire non ci sta facendo vivere" recita uno striscione esposto.

Momi El Hawi, ristoratore leader del movimento IoApro, è giunto in piazza San Silvestro con le manette ai polsi. "Non ci fermeremo finche' tutte le attivita' saranno aperte - ha aggiunto - non diamogli nessuna possibilita' di dire che siamo violenti. Non siamo persone violente". In manette sono arrivati in piazza anche altri organizzatori della manifestazione di Roma.

Video di Stefano Pagliarini in diretta da piazza San Silvestro

Le forze dell'ordine ricordano che la manifestazione organizzata sui social network dal movimento 'Io apro' non è stata autorizzata dalla Questura di Roma. "Siamo venuti a Roma con l'intenzione di manifestare pacificamente e restiamo di questa idea anche se la tensione che si e' creata nella Capitale dovuta i controlli e ai divieti per impedirci di manifestare non aiuta" dichiara ad Agenzia Nova Umberto Carriera dell'associazione "IoApro", uno degli organizzatori della manifestazione che sostiene come molti manifestanti abbiano trovato controlli rafforzati sia alla Stazione Termini che ai caselli autostradali. Secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa sarebbero 13 le persone dirette al sit in organizzato da IoApro bloccate dalle forze dell'ordine alla Stazione Termini e identificate.

Carriera sostiene che l'appuntamento per la manifestazione "resta fissato a Montecitorio - dice- ho sentito di alcuni gruppi che voglio riunirsi al Panteon, ma la nostra intenzione è quella di appoggiare la manifestazione di 'Roma più Bella'. Ci siamo sentiti con gli organizzatori e condividiamo la loro protesta. Loro sanno che andiamo".

Il "piano" è quello di accodarsi alla manifestazione autorizzata evitando, quindi, di passare per abusivi. Lo hanno ribadito ieri Mohamed El Hawi, ristoratore fiorentino che fa parte di Io Apro, intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' rincara: "Noi a Montecitorio andremo lo stesso, ci appoggeremo a un'altra manifestazione di imprenditori autorizzata". E ancora Antonio Alfieri, un altro dei fondatori e ristoratore di Sassuolo, a 'Non è l'arena' di Massimo Giletti ribadisce il concetto poche ore più tardi: "Noi andremo comunque a Roma, stiamo fallendo e manifestare è un diritto".

Il messaggio passato alla stampa dalle forze dell'ordine è chiaro: senza autorizzazione, sotto piazza Montecitorio, non si arriva. Dopo gli scontri di martedì scorso - dove si era registrata anche la presenza di esponenti di CasaPound, no mask e altri gruppi di estremist - la tensione è palpabile.

Seguiremo in diretta le notizie in arrivo dal centro della Capitale.