Manifestazioni pro Palestina alla Sapienza, gli studenti iniziano lo sciopero della fame

Non si placa la rabbia dei manifestanti e degli studenti universitari che si oppongono alla decisione del Senato Accademico dell'Università La Sapienza di Roma sulle collaborazioni con gli atenei israeliani. All'indomani degli scontri tra giovani e forze dell'ordine (culminato con l'arresto di due manifestanti e l'assaltato due commissariati) del 16 aprile, alcuni appartenenti ai collettivi studenteschi dell'ateneo romano, in presidio con le tende all'interno dell'università, hanno iniziato uno sciopero della fame come forma di protesta alla decisione dei vertici dell'Ateneo e alla guerra nella Striscia di Gaza.

"In sciopero finché la rettrice non ci ascolta"

Nell'avviare lo sciopero della fame, hanno lanciato un "appello a democratici, pacifisti e società civile a sostenere le richieste di studenti e accademici nelle università per fermare il genocidio in Palestina", scrivono gli universitari.

"Siamo arrivati alla scelta di questa forma di protesta non violenta, dopo mesi di una mobilitazione eterogenea e diffusa che ha visto in diversi settori della società una presa di posizione netta contro le guerre, per un cessate il fuoco, per fermare l'escalation in corso che rischia di trascinare il mondo in una terza guerra mondiale a pezzi", scrivono ancora gli studenti.

"A tutto questo - proseguono - però è corrisposto soltanto un preoccupante avvitamento antidemocratico che nei casi più estremi si è tradotto anche in manganelli e violenza repressiva su studenti e studentesse, tanti gli ultimi eventi noti". Infine una richiesta alla rettrice Antonella Polimeni perché "convochi urgentemente un momento di confronto largo e aperto tra tutte le componenti dell'Ateneo per far emergere con forza le ragioni di chi vuole il cessate il fuoco immediato e la fine del genocidio a Gaza". Gli studenti promettono di continuare lo sciopero della fame finché la rettrice non ascolterà le loro richieste.

27 le forze dell'ordine ferite durante gli scontri

Le richieste arrivano dopo una giornata di tensioni con circa 300 studenti che hanno assaltato due commissariati e danneggiato alcune auto di servizio della polizia che ha risposto con le cariche, con momenti di alta tensione terminati nella notte davanti al commissariato San Lorenzo di polizia, a seguito di due arresti. Attualmente sono 27 le forze dell'ordine che hanno fatto ricorso alle cure mediche, 16 del Reparto Mobile di Roma, 9 della Questura e due appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Gli incidenti hanno trovato la ferma condanna della presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni: "Piena condanna per le violenze avvenute oggi da parte dei collettivi a Roma - scrive la premier su X -. Devastazioni, aggressioni, scontri, assalti a un Rettorato e a un Commissariato, con un dirigente preso a pugni. Questo non è manifestare, ma delinquere. La mia solidarietà al dirigente della Polizia aggredito, a tutte le Forze dell’ordine e ai docenti". Tuttavia, il collettivo Sapienza for Palestine si difende, sostenendo che non c'è stato alcun assalto al commissariato, ma la loro presenza nella sede delle forze dell'ordine era per "avere notizie dell'arrestato e portare solidarietà".

Anarchici tra i manifestanti

Ma tra i manifestanti non c'erano solo studenti. C'erano anche alcuni anarchici e personaggi legati alle organizzazioni di resistenza palestinese in Italia ieri all'università La Sapienza di Roma. Al corteo, che si è svolto all'interno della città universitaria prima delle tensioni davanti al Rettorato, erano infatti presenti almeno cinque anarchici "estranei ai contesti universitari" e un palestinese.

Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, tra i 300 che hanno partecipato alla manifestazione promossa dal "Coordinamento Collettivi Sapienza" e dal "Movimento Studenti Palestinesi" davanti all'Università La Sapienza di Roma, c'era anche un palestinese che figurerebbe tra i componenti dell'Udap (Unione Democratica Arabo Palestinese) e sarebbe vicino a Mohammed Hannoun, Kaled El Qaisi e Igazi Soleiman, considerati contigui all'organizzazione terroristica di Hamas. Presenti alla manifestazione anche cinque noti anarchici estranei all'ambiente universitario.

I fermati tornati in libertà

I due ragazzi fermati dalle forze dell'ordine durante gli scontri sono processati per direttissima. Si tratta di una ragazza romana di 29 anni, arrestata per lesioni a pubblico ufficiale, e di un 27enne libico, fermato per danneggiamento ai beni dello Stato. La 27enne, dopo essere comparsa davanti ai giudici per il processo per direttissima, è tornata libera. Il giudice monocratico ha disposto la convalida dell'arresto rimettendola in libertà. Il processo ci sarà il 22 maggio. Convalidato l'arresto e rimesso in libertà anche il secondo manifestante fermato ieri pomeriggio durante gli scontri avvenuti alla Sapienza con i collettivi degli studenti pro-Palestina. Il processo è fissato per il 23 maggio.