Quegli affari di Maradona oltre il calcio: l'eredità scatena una crisi familiare

La famiglia allargata. Gli eredi. Gli investimenti all'estero. Diego non è stato un "Pibe de Oro" soltanto sul campo da calcio

L'eredità di Diego Armando Maradona sarà difficile da raccogliere e altrettanto si porrebbe dire di quella finanziaria. La squadra degli eredi, secondo quanto riporta la stampa argentina, è composta dai cinque figli riconosciuti Dalma, Giannina, Diego Jr., Dieguito Fernando e Jana, ai quali andrebbero aggiunti tre nipoti. Ma nel novembre del 2019 lo stesso Maradona pubblicò un video su Instagram in cui si impegnava a diseredare le figlie Dalma e Giannina (colpevoli di aver messo in dubbio il suo stato di salute) e a dare tutto in beneficenza.

Un'iniziativa che provocò una vera e propria crisi familiare, anche perché l'eredità consta di beni e investimenti di grande valore in Argentina ma anche in diversi Paesi del mondo in cui el Pibe de Oro lavorò come tecnico o giocatore.

Se la magistratura argentina riuscirà a valutarne esattamente l'eredità di Maradona, ai discendenti diretti potranno andare i due terzi di tutti i beni. Un compito che tuttavia appare tutt'altro che semplice. Solo in Argentina Maradona possedeva almeno cinque fra terreni e case, una delle quali ceduta poi alla ex compagna Rocío Oliva. Tra i beni materiali quattro automobili. A Dubai inoltre ha lasciato una Rolls Royce del valore di 300mila euro e una Bmw valutata a poco meno della metà. Tante altre regalie andrebbero valutate una ad una.

Spostandosi in Bielorussia - dove ricoprì per qualche tempo la carica di presidente onorario del Dinamo Brest - a Maradona venne regalato un anello di brillanti del valore di 300mila euro e un fuoristrada di lusso in fibra di vetro parcheggiato ancora a Brest.

A tutto questo vanno aggiunti alcuni contratti estremamente lucrosi - ad esempio l'azienda di videogiochi Konami - a cui si aggiungono diverse scuole calcio in Cina e altri investimenti sia in estremo oriente che in Italia.