Luci accese al San Paolo per Maradona, de Magistris: “Intitoliamogli lo stadio”

L’omaggio al Pibe de Oro, mentre decine di tifosi sono accorsi per lasciare fuori e messaggi all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta in suo onore

Le luci dello stadio San Paolo di Napoli resteranno accese per tutta la notte in ricordo di Diego Armando Maradona. Non appena diffusasi la notizia della morte di Maradona, tanti tifosi sono accorsi in piazzale Tecchio per lasciare fiori e messaggi all’esterno dello stadio dove il fuoriclasse argentino giocò per sette anni con la maglia del Napoli.

“Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità, ci ha reso protagonisti di un’era calcistica. Nel 2017 lo abbiamo reso nostro cittadino onorario, ma non perché fosse necessario, visto il legame viscerale con la nostra città, ma perché era un atto dovuto. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e lacrime di felicità. Napoli ti ama, Napoli ti piangerà per sempre", ha scritto su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Maradona era la città di Napoli"

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e su Twitter ha scritto: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diergo Armando Maradona!!!”.

“Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo stadio è nostro e lo possiamo fare”, ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli l’asserrore comunale allo sport Ciro Borriello. “Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commisione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi. Diego è stato il più grande di tutti, per Napoli. Mi sono appena sentito con il Sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l'ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città di Napoli”.

"Potrebbe essere un'idea chiamare lo stadio di Napoli San Paolo-Maradona”, ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Montecarlo dopo la morte Maradona.