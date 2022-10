La grande manifestazione per la pace in Ucraina: "Rispettiamo la loro resistenza"

"Cessate il fuoco subito. Negoziato per la pace": è lo slogan della manifestazione contro la guerra in Ucraina che si terrà il 5 novembre a Roma e a cui hanno aderito già oltre 40 movimenti e realtà della società civile. Al momento le sigle politiche non parteciparanno, anche se "i politici sono ben accetti", dicono gli organizzatori, perché "la politica attui le richieste di pace che giungono dal popolo".

Le richieste e le posizioni: "Contro l'aggressore"

"Mettiamo al bando tutte le armi nucleari - sottolineano gli organizzatori alla conferenza stampa di presentazione in Campidoglio della manifestazione in programma il 5 novembre a Roma - la minaccia nucleare incombe sul mondo. È responsabilità e dovere degli stati e dei popoli fermare questa follia. L'umanità e il pianeta - aggiungono - non possono accettare che le contese si risolvano con i conflitti armati. La guerra ha conseguenze globali: è la principale causa delle crisi alimentari mondiali, ancora più disastrose in Africa e Oriente, incide sul caro-vita, sulle fasce sociali più povere e deboli, determina scelte nefaste per il clima e la vita del pianeta. La guerra ingoia tutto e blocca la speranza di un avvenire più equo e sostenibile per le generazioni future".

"Questa guerra va fermata subito - sottolineano i promotori della marcia per la pace - condanniamo l'aggressore, rispettiamo la resistenza ucraina, ci impegniamo ad aiutare, sostenere, soccorrere il popolo ucraino, siamo a fianco delle vittime. Siamo con cui rifiuta la logica della guerra e sceglie la non violenza. Dopo otto mesi di guerra, ora è entrata anche la follia della minaccia nucleare. La manifestazione del 5 novembre sarà una manifestazione di popolo, affinché vinca la pace e non ci sia più la guerra", concludono i promotori.

Chi parteciperà

La manifestazione dovrebbe partire da piazza della Repubblica intorno alle 12 e terminare a piazza San Giovanni. Sono attese circa centomila persone: "La pace è la priorità di tutti, non può esserci pace se dichiariamo guerra al Pianeta. Chiediamo urgentemente un cessate il fuoco in Ucraina e un ritorno ai negoziati, ad una conferenza internazionale perché la pace è una responsabilità globale ed è un bisogno urgente e necessario per tutto il mondo, non solo per la crisi ucraina", ammonisce Rossella Miccio, presidente di Emergency. "Quella del 5 novembre è una manifestazione voluta e organizzata dalla società civile, con partecipazione trasversale: laici, cattolici, valdesi, le comunità islamiche. Davvero questo è un bisogno condiviso e speriamo che la politica lo accolga e lo faccia proprio, portandolo avanti con i suoi strumenti".

Anche la Comunità di Sant'Egidio "ha aderito convintamente a questa manifestazione". "C'è bisogno di ridare voce al popolo della pace e tantissime realtà stanno aderendo a questa manifestazione, realtà cattoliche, laiche, per il disarmo e per la pace. È importante dire basta alla logica della guerra, dire sì a un negoziato, dire sì alla pace", dice Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di Sant'Egidio.

'La Cgil, insieme a numerose associazioni, promuove e sostiene la manifestazione per la pace che si terrà sabato 5 novembre a Roma, e invita la cittadinanza, le lavoratrici e i lavoratori, gli studenti e i pensionati a scendere in piazza per chiedere il cessate il fuoco e porre fine al sanguinoso conflitto armato in corso in Ucraina''. È questo l'appello lanciato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in vista della mobilitazione nazionale 'Europe for peace'.