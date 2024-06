Accompagnò due persone a morire in Svizzera: Cappato indagato per istigazione al suicidio, il caso finisce alla Consulta

Finisce davanti alla Corte Costituzionale il procedimento che vede indagato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, per aver accompagnato due persone a morire in una clinica svizzera. I due casi riguardano il signor Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una grave forma grave di Parkinson; e la signora Elena Altamira, 69enne malata terminale di cancro.

Dopo averli accompagnati in Svizzera, Cappato si era autodenunciato ai carabinieri venendo quindi indagato per "aiuto" o istigazione al suicidio, secondo una l'articolo 580 del codice penale, su "una base di una legge del 1930", è tornata a sottolineare recentemente l'associazione Coscioni.

Il caso finisce davanti alla Corte Costituzionale

In merito all'accusa la procura aveva chiesto l'archiviazione, ora il giudice per le indagini preliminari Sara Cipolla ha deciso di sottoporre il caso all'attenzione dei giudici della Consulta sollevando la questione di legittimità costituzionale in merito al reato di istigazione al suicidio.

In particolare, scrive il gip, relativamente alla "parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita".

Nel caso di dj Fabo, con una sentenza del 2019 la Corte costituzionale aveva infatti stabilito che, per poter accedere legalmente al suicidio assisitito, la persona deve essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli; essere affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, e che sia dipendente "da trattamenti di sostegno vitale". Proprio quest'ultimo punto appare controverso: cosa si intende per sostegno vitale? Essere materialmente attaccati ad una macchina, o anche il dipendere in modo pressoché completo da altri per la propria esistenza, come nel caso del signor Romano e della signora Elena? Su questo punto dovranno esprimersi i giudici costituzionali.